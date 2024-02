Zavrnila pet tisoč evrov vredno ponudbo: "To je žaljivo"

Srbska umetnica Ana Đurić, bolj znana kot Konstrakta, ki je leta 2022 Srbijo zastopala na Evroviziji, je pred kratkim v podkastu "100 minut hrupa" razpravljala o tem, da ji je nastop na tem tekmovanju življenje spremenil v mnogo pogledih, predvsem v materialnem. Kot je dejala, je po nastopu na Evroviziji dejansko začela služiti s svojim umetniškim udejstvovanjem, da pa na marsikaj nikoli ne bo pristala.

Posebej se je obregnila ob ponudbe, da bi kot spletna vplivnica promovirala kakšen izdelek. Dejala je, da se ji zneski, ki jih spletni vplivneži zaračunajo za objavo na družbenih omrežjih, zdijo žaljivi.

svaka čast na svemu ikada, obožavam je pic.twitter.com/aRCnEHgbDl — Greška generacije (@stefidzax) February 10, 2024

"To so nespodobne ponudbe. Ne vem, koliko zaslužijo spletni vplivneži, in bolje je, da ne vem, ker se mi to ne zdi v redu. Dobro, zaračunala bom svoj lik in delo, toda zakaj bi za eno objavo vzela pet tisoč evrov? To je žaljivo do ljudi, ki cel mesec od devetih do petih opravljajo neko odgovorno delo," je izjavila in dodala: "Pri tem nočem sodelovati."

Konstrakta se sicer letos vrača v evrovizijsko tekmo, njena skladba Novo, bolje je ena od 28 izbranih, ki se bodo konec februarja pomerile na nacionalnem izboru za letošnjega srbskega predstavnika na Evroviziji.

