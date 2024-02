Bodo nesramnega Poljaka oglobili s 130 tisočaki kazni?

Takole je investitor s Poljske zabetoniral pot iz hiše do morja:

Domačini se nad njegovim ravnanjem že nekaj let pritožujejo, tudi občinski redarji so bili tam že večkrat, a se nikomur nič ni zgodilo. Nad delom komunalnih redarjev nimamo nobenih pritožb, ljudje gredo na teren in opravljajo svoje delo, problem pa so tujci, ki se ničesar ne ustrašijo," po poročanju portala pojasnjuje Mislav Domić, predsednik Krajevnega odbora Slatina," pravi Mislav Domić, predsednik Krajevnega odbora Slatina.

Dodaja, da imajo z delavci s Poljske že nekaj let težave. V Slatini so pred kratkim zabetonirali odtok iz bazena vile Sonce in morje, ki se tudi oddaja. Nekaj dni prej ga menda še ni bilo.

Krajani so o tem obvestili lokalno upravo, ki je poklicala inšpekcijo, portal Morski.hr pa odgovore na vprašanja pristojnemu ministrstvu še čaka.

Lastnik vile menda naslednji teden prihaja na Hrvaško na pogovor s policijo. Po novem zakonu o pomorskem dobrem in morskih pristaniščih je kazen za tovrstno gradnjo do 130 tisoč evrov.