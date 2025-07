Čez noč je postal glavni Trumpov sovražnik

Demokratični socialist Zohran Mamdani je skorajda čez noč postal ameriški politik, o katerem vsi govorijo. Razlog za to je njegova presenetljiva zmaga na demokratskih strankarskih volitvah za županskega kandidata v New Yorku. Ob Mamdanija, ki je indijskega rodu in po veri šiitski musliman, se je obregnil tudi ameriški predsednik Donalda Trump, ki ga je razglasil za komunista, namigoval na njegov izgon iz ZDA in mu celo grozil z aretacijo.

V Ugandi rojeni Zohran Kwame Mamdani bo, če bo novembra letos zmagal, postal prvi muslimanski župan New Yorka, pa tudi prvi newyorški župan indijskega rodu. Ponavadi je kandidat, ki ga demokrati izberejo na svojih strankarskih volitvah, tudi zmagovalec newyorških županskih volitev. Toda letos utegnejo biti newyorške županske volitve zelo negotove.

Mamdanijevi protikandidati

Mamdani se bo pomeril s tremi protikandidati, od katerih sta dva nekdanja demokratska kandidata. Prvi je zdajšnji župan Eric Adams (ta se je v zadnjem času zbližal z republikanci), drugi pa nekdanji župan Andrew Cuomo. Tega je 33-letni Mamdani 26. junija letos premagal na newyorških demokratskih strankarskih volitvah, a Cuomo ni obupal. Zdaj bo neodvisni kandidat. Četrti kandidat je republikanec Curtis Sliwa.

Mamdani dviga prah zlasti zato, ker je demokratični socialist, torej pripada levemu krilu demokratske stranke. Duhove buri tudi s svojo podporo Palestincem in kritiko izraelske vladajoče politike (ne smemo pozabiti, da so številni newyorški volivci judovskega rodu).

Kritik Izraela in zagovornik Palestincev

Mamdani je izraelske napade v Gazi označil za genocid, govoril je tudi o tem, da bi moral biti Izrael država državljanov z enakimi pravicami, ne pa zgolj judovska država. Za televizijo CBS je pred dnevi na vprašanje, ali ima Izrael pravico do obstoja, odgovoril, da ima pravico do obstoja, kot imajo pravico do obstoja vsi narodi na svetu, da pa mora spoštovati mednarodno pravo.

Trump proti Mamdaniju:

Trump falsely suggests @ZohranKMamdani is in the country "illegally" calls him a communist (he's a Dem socialist) and then then goes on to call @ericadamsfornyc a "very good person" who he "helped out a little bit." pic.twitter.com/7tOoULgPek — Gloria Pazmino (@GloriaPazmino) July 1, 2025

Na Mamdanija se je usula ploha kritik tudi iz republikanskega tabora. Nekateri so prepričani, da je nesprejemljivo, da bi župan New Yorka postal musliman (v New Yorku, ki ima več kot osem milijonov prebivalcev, živi okoli 800 tisoč muslimanov), druge motijo njegova socialistična prepričanja, tretje njegova propalestinska politika.

Trump nad Mamdanija

Ker je prišel v ZDA s starši, ko je bil star sedem let, ameriški državljan pa je postal leta 2018, so republikanci začeli širiti govorice, da v ZDA živi nezakonito. O tem je govoril tudi Donald Trump, ki je s tem namignil, da bi Mamdanija izgnal iz ZDA. Za Mamdanija je Trump tudi dejal, da ni socialist, ampak komunist. Ker Mamdani obljublja nasprotovanje izgonom nezakonitih priseljencev po svoji izvolitvi za župana, mu je Trump zagrozil tudi z aretacijo.

Mamdani, ki je leta 2014 diplomiral iz afriških študij, je v Ugandi živel samo prvih pet let življenja, nato so se starši priselili v Cape Town v Južni Afriki, od tam pa v ZDA. Njegov oče Mahmud Mamdani je zdaj na newyorški univerzi Columbia profesor antropologije, politologije in afriških študij.

Mama je očeta spoznala v Ugandi

Mahmud Mamdani se je v Mumbaju rodil leta 1946, odraščal pa v Kampali v Ugandi. Njegova starša sta muslimana iz indijske pokrajine Gudžarat. Oče Mahmud je sinu Zohranu dal srednje ime Kwame, in sicer po nekdanjem ganskem predsedniku Kwameju Nkrumahu, ki je bil tudi idejni vodja panafriškega gibanja.

Mama Zohrana Mamdanija je znana režiserka indijskega rodu Mira Nair (skrajno levo), oče pa ugandski Indijec muslimanske vere Mahmud Mamdani (skrajno desno). Na fotografiji je ob Mamdaniju še njegova žena Rama Duwaji, Američanka sirskih korenin. Foto: Guliverimage

Še bolj znana je Mamdanijeva mama, režiserka indijskega rodu Mira Nair. Njen najbolj znan film je Monsunska svatba iz leta 2001. V nasprotju z možem Mahmudom, ki je ugandski državljan, je Mira Nair ameriška državljanka. V ZDA je prišla na študij, svojega bodočega moža Mahmuda pa je spoznala, ko je leta 1988 obiskala Ugando v okviru priprav na snemanja filma o ugandskih Indijcih.

Mamdani se ukvarja tudi z glasbo

Tudi sin Zohran se poizkuša v umetnosti, in sicer v glasbi. Je navdušenec nad hip-hopom, producira in sklada rap glasbo. Bil je tudi producent glasbe za enega od maminih filmov, Kraljice iz Katve iz leta 2016.