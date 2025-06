Je to človek, ki se ga Donald Trump najbolj boji?

Zaradi nemirov v Kaliforniji, ki so posledica želje Trumpove administracije po medijsko odmevnih izgonih nezakonitih priseljencev, se je zaostril spor med kalifornijskim guvernerjem, 57-letnim demokratom Gavinom Newsomom, in 78-letnim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

Trump zaobšel Newsoma

Trump je uporabil nacionalno gardo brez soglasja guvernerja Newsoma, na ulice je poslal tudi ameriške marince. Newsom predsedniku ZDA očita, da s tem le podžiga oziroma spodbuja nemire v Kaliforniji.

Demokrati so prepričani, da Trump s tem le preusmerja pozornost od svojega spora z Elonom Muskom in od svojega "velikega, čudovitega zakona", ki bo med drugim odpravil zdravstveno zavarovanje za revne Američane.

Trump trdi, da bi aretiral Newsoma

Med Newsomom in Trumpom padajo tudi težke besede. Kalifornijski guverner je tako Trumpa označil za neuravnovešenega diktatorja. Razlog so bile Trumpove besede, da bi aretiral Newsoma, če bi bil na mestu svojega koordinatorja za meje Toma Homana.

Gavin Newsom se omenja kot morebitni demokratski predsedniški kandidat na volitvah leta 2028. Za zdaj mu ankete ne kažejo dobro, težavo ima že s prepričevanjem demokratskih volivcev. Mu bo odmevni spor s Trumpom pomagal, da si bo pred strankarskimi volitvami pridobil simpatije demokratskih volivcev? Foto: Guliverimage

Spor med Newsomom in Trumpom je seveda tudi del večje ideološke zgodbe. Kalifornija je namreč s svojimi visokimi davki, zagovarjanjem zelenega prehoda in liberalnim odnosom do nezakonitih priseljencev nekakšen ideološki in simbolni protipol Trumpovega gibanja Maga.

Liberalec iz San Francisca

Glede na to, da se Newsom, ta bo leta 2026 končal svoji drugi guvernerski mandat, omenja kot morebitni demokratski predsedniški kandidat na volitvah leta 2028, je seveda vprašanje, kako bodo zadnji nemiri in spor s Trumpom vplivali na Newsomove možnosti.

Newsom je doma iz San Francisca, ki velja za trdnjavo demokratskega liberalizma. Zato ne preseneča, da velja za tipičnega liberalca iz San Francisca – torej tip politika, ki naj ne bi imel velike možnosti pri prepričevanju bolj sredinskih volivcev v nihajočih ameriških zveznih državah.

Posel z butičnimi vini in spor z Muskom

Pred vstopom v politiko je bil Newsom poslovnež. S pomočjo milijarderskega vlagatelja Gordona Gettyja se je lotil prodaje butičnih vin. V poslu je bil uspešen. Da mu je pri poslovni poti pomagal milijarder Getty, ni bilo naključje. Getty je bil prijatelj Newsomovega očeta Williama Newsoma, ki je bil odvetnik podjetja Getty Oil.

Med letoma 2001 in 2006 je bil Newsom poročen s pravnico in televizijsko komentatorko Kimberly Guilfoyle. Ta je pozneje postala partnerica Donalda Trumpa mlajšega. Na fotografiji: Newsom in Kimberly junija 2002. V rokah imata kozarca vina, ki ga je prodajalo Newsomovo podjetje. Newsom je imel nekaj časa težave z alkoholom, zaradi česar je šel na zdravljenje. Foto: Guliverimage

Med letoma 2004 in 2011 je bil Gavin Newsom župan San Francisca, med letoma 2011 in 2019 pa pomočnik guvernerja Kalifornije. Na volitvah jeseni 2018 je bil prvič izvoljen za guvernerja. V času pandemije covid-19 je uvedel stroge zajezitvene ukrepe in s tem razjezil Elona Muska.

Demokratska baza za zdaj zavrača Newsoma

Glede na to, da se bo januarja 2027 Newsom poslovil iz guvernerske palače v Sacramentu, se seveda veliko ugiba, ali bo pred naslednjimi ameriškimi predsedniškimi volitvami napovedal svojo kandidaturo.

Ena od anket, ki jo je maja letos objavil ameriški medij Newsweek, mu ne daje veliko upanja. Po tej anketi ga samo dva odstotka volivcev vidita kot novi obraz demokratske stranke pred naslednjimi volitvami. Na prvem mestu ankete je pristala kongresnica iz New Yorka Alexandria Ocasia-Cortez s 26 odstotki.

Newsom za zdaj nima podpore niti med kalifornijskimi volivci

Na drugem mestu ankete je senator Bernie Sanders z 12 odstotki, na tretjem nekdanja podpredsednica ZDA Kamala Harris s šestimi odstotki. Sledita nekdanji minister za promet Pete Buttigieg in vodja demokratske manjšine v kongresu Hakeem Jefries s po petimi odstotki. 22 odstotkov volivcev ni izbralo nobenega kandidata.

Poleti 2008 se je Newsom poročil z režiserko Jennifer Siebel. Z njo ima štiri otroke. Na fotografiji: Newsom skupaj z ženo in dvema otrokoma na zaprisegi za namestnika kalifornijskega guvernerja leta 2014. Foto: Guliverimage

Po anketi iz aprila letos je kar 59 odstotkov kalifornijskih registriranih volivcev nasprotovalo Newsomovi kandidaturi za predsednika ZDA. Za je bilo 41 odstotkov anketirancev.

Si je Newsom s preobratom na desno škodil?

Po Newsweeku izidi anket kažejo, da si je Newsome z zadnjimi poskusi, da bi deloval kot sredinski politik (deloma pa celo kot desni politik), odtujil demokratske volivce. Newsome je namreč začel zagovarjati zmanjšanje zdravstvene oskrbe za priseljence brez zakonitega statusa in razkril, da je proti transspolnim športnikom, ki tekmujejo v ženskih disciplinah.

S tega stališča je njegov veliki spor s Trumpom morda lahko koristen pri povečevanju podpore med demokratskimi volivci, ki ne prenesejo Trumpa v Beli hiši. Po drugi strani pa so na ameriški konservativni desnici prepričani, da si Newsom z zadnjimi potezami zmanjšuje možnosti, da bi leta 2028 postal predsednik ZDA.

Trumpov žaljivi vzdevek za Newsoma

Glede na to, kakšen trn v peti Trumpu je vsaj javno kalifornijski guverner, ne preseneča, da mu je Trump v svojem slogu nadel žaljivi vzdevek Newscum (scum bi lahko prevedli kot izmeček, torek novi izmeček, če vzdevek beremo kot sestavljenko besed new in scum). Newsom se je odzval z besedami: "To mi je zelo znano – mislim, da me je Newscum klical neki sedmošolec ali osmošolec. Zdaj to počne 78-letnik. Veste, morda bi ga lahko (Trumpa, op. p.) opisali tudi kot nekakšnega odraslega človeka, ki se obnaša kot nezreli otrok."

Newsom je guverner Kalifornije, gospodarsko in demografsko najmočnejše ameriške zvezne države. To je tudi zvezna država, ki velja za liberalno trdnjavo in je zelo osovražena med pripadniki republikanskega gibanja Maga. Zato ne preseneča, da je pogosto tarča Trumpovih graj. Ta si je lani – v svojem slogu – izmislil tudi žaljivi vzdevek zanj, in sicer Newscum oziroma novi izmeček po slovensko. Na fotografiji: Newsom in Trump novembra 2018 na pogorišču velikega požara. Foto: Guliverimage

Newsom je katolik – sam se je poimenoval za irskega katoliškega upornika, ki pa spoštuje Cerkev. Med letoma 2001 in 2006 je bil poročen s Kimberly Guilfoyle. Ta je bila pozneje nekaj let partnerica Donalda Trumpa mlajšega, nova Trumpova administracija pa jo je imenovala za ameriško veleposlanico v Grčijo.

Poleti 2008 se je Newsom poročil z režiserko Jennifer Siebel. Z njo ima štiri otroke.