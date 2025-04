Hud udarec za Trumpa, Nemci pa se veselijo

Pred samo stotimi dnevi bi bila ta novica skoraj nepredstavljiva: nemško in evropsko gospodarstvo spet raste. Čeprav je bila v Nemčiji rast skromna, le za 0,2 odstotka v prvem četrtletju, pa je vseeno bolje kot v ZDA, kjer se je gospodarstvo v prvem četrtletju celo skrčilo za 0,3 odstotka. V evroobmočju pa je bila rast celo dvakrat višja od pričakovane, in sicer 0,4 odstotka, piše nemški medij Capital.

Je Trumpov kaos okrepil Evropo?

Z optimizmom navdajajo nemško gospodarstvo tudi podatki, da so Nemci zaradi višjih realnih plač ponovno pripravljeni več trošiti, kar se precej razlikuje od ZDA, kjer je zaupanje potrošnikov pred kratkim padlo na drugo najnižjo raven doslej.

Nepredvidljiva gospodarska politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa je ZDA hitro pahnila v kaos in okrepila Evropo. Merjeno zgolj po cenah delnic je Trump zdaj drugi najslabši predsednik od Richarda Nixona. Leta 1973, pod Nixonom, je ameriški borzni indeks S&P 500 po 100 dneh na položaju padel za približno deset odstotkov. Trump je zdaj pri 7,8-odstotnem padcu cen delnic.

Krčenje v ZDA hujše, kot so pričakovali

Vendar so v času Nixona leta 1973 delniški trgi po vsem svetu padli, medtem ko trgi zunaj ZDA zdaj delujejo bolje in zlasti dolar je v času Nixona ostal večinoma stabilen. Vsi ti dogodki kažejo, da je za krizo kriv predvsem Trump, poudarja Capital.

Trumpova carinska vojna lahko ZDA po mnenju številnih ekonomistov potisnejo v recesijo. Posledice carinske vojne, zlasti s Kitajsko, naj bi udarile ZDA z vso silovitostjo že maja in poleti. Foto: Reuters

Ko so ameriški statistični organi v sredo predstavili podatke o bruto domačem proizvodu (BDP) za prvo četrtletje, je večina strokovnjakov verjetno videla, da so se njihove napovedi potrdile. Že tedne so napovedovali krčenje, kar se je na koncu uresničilo pri 0,3 odstotka – celo huje, kot so se bali.

Trumpova carinska vojna za zdaj koristila Nemčiji

Zanimivo je, da sta šibkost ZDA in nemška rast medsebojno odvisni. Eden od razlogov za rast Nemčije je bil izvoz v ZDA. Preprosto povedano, ameriška podjetja so se želela založiti z nemškim blagom, preden bodo udarila carine.

To zagotavlja, da zunanjetrgovinski saldo nemškega BDP raste – z drugimi besedami, BDP se povečuje – medtem ko ZDA v prvem četrtletju poročajo o večjem zunanjetrgovinskem primanjkljaju – z drugimi besedami, BDP pada.

Precenjevanje nemške gospodarske rasti?

Vendar je to poseben učinek, ki ga povzročajo carine, ki bi se lahko v prihodnjem četrtletju vrnile v normalno stanje. Ekonomski raziskovalci na nemškem ekonomskem inštitutu Ifo zato ne želijo precenjevati nemške gospodarske rasti.

Trumpove grožnje s carinami so za zdaj koristile nemškim izvoznikom, tudi nemški avtomobilski industriji, saj so ameriški uvozniki nemških avtomobilov hoteli pred uvedbo carin v ZDA uvoziti čim več nemških avtomobilov. Foto: Guliverimage

"Izvoz in industrijska proizvodnja v Nemčiji sta imela v prvem četrtletju koristi od zaostrene ameriške carinske politike," pojasnjuje direktor pri Ifo Timo Wollmershäuser. Vendar nikakor ni gotovo, da se bodo stvari tako nadaljevale.

Nemci obračajo hrbet ameriškim izdelkom

Podatki iz študije, ki jo je opravilo nemško podjetje za tržne raziskave GfK (ta je del ameriškega podjetja za tržne raziskave NIQ), kažejo na vse večjo zadržanost do nakupa izdelkov iz ZDA med Nemci.

"Na splošno 72 odstotkov Nemcev pravi, da želijo v prihodnosti kupovati manj ameriških izdelkov in blagovnih znamk. To je jasen znak, ki je še posebej očiten v tehnološkem sektorju," navaja poročilo GfK. "Ta zadržanost ni naključje. "Vse pomembnejšo vlogo igrajo tako zvišanje cen kot posledica carin, pa tudi bolj ozaveščen pristop k poreklu in blagovni znamki," še piše v študiji GfK.

Kaj bo prinesla prihodnost?

Čeprav je treba podatke o nemškem BDP za prvo četrtletje obravnavati previdno in bodo statistični podatki zaradi anticipativnih učinkov še nekaj četrtletij izkrivljeni, bi lahko bil osnovni trend vzdržen. Nemčija in Evropa bi zato lahko imela koristi od Trumpovega kaosa. Vendar je za trdne napovedi za zdaj še prezgodaj, še piše Capital.