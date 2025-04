Trump veteranom, ki so izgubili noge: Torej, fantje, ste bili zadeti? Neverjetno. #video

Trump se je zahvalil veteranom in njihovim družinam za žrtvovanje ter opozoril, da je med svojim prvim mandatom pogosto obiskoval ranjene vojake v bolnišnicah.

V pogovoru z veterani, ki so izgubili noge, je med drugim dejal, da je odlično, da so bili zadeti. "Torej, fantje, ste bili zadeti? Precej dobro. Zadeti ste bili. Neverjetno, neverjetno," so se glasile Trumpove besede.

Novinarji so ga vprašali tudi o rezih na Ministrstvu za veteranske zadeve (VA), na kar je Trump dejal, da so bile za veterane pod njegovim vodstvom uvedene sodobne storitve, kot so virtualna posvetovanja, ki olajšajo dostop do zdravstvene oskrbe.