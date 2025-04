Trumpova nova hladna prha za Zelenskega

ZDA pričakujejo odziv Ukrajine na mirovni okvir, ki vključuje ameriško priznanje Krima kot dela Rusije in neuradno priznanje ruskega nadzora nad skoraj vsemi območji, zasedenimi od invazije leta 2022, so za Axios povedali viri, ki neposredno poznajo predlog predsednika ZDA za konec vojne v Ukrajini.

Dokument, ki so ga ZDA prejšnji teden v Parizu predstavile ukrajinskim uradnikom, opisujejo to kot končno ponudbo predsednika ZDA Donalda Trumpa. Bela hiša vztraja, da je pripravljena oditi, če strani kmalu ne skleneta dogovora, piše ameriški spletni medij Axios.

Trump zahteva od Ukrajine veliko odrekanja

Trumpov predlog zahteva velike koncesije od ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki nasprotuje temu, da bi sprejel rusko okupacijo Krima in delov štirih regij v vzhodni Ukrajini.

Kijev: Trumpov predlog je pristranski do Rusije

Vir blizu ukrajinske vlade je za Axios dejal, da Kijev meni, da je predlog zelo pristranski do Rusije: "Predlog zelo jasno pove, kakšne oprijemljive koristi dobi Rusija, vendar le nejasno in na splošno pove, kaj bo dobila Ukrajina."

Kaj s Trumpovim predlogom dobi Rusija? Ameriško priznanje priključitve Krima Rusiji.

Dejansko priznanje ruske okupacije skoraj celotne regije Lugansk in zasedenih delov regij Donecka, Hersona in Zaporožja.

Obljubo, da Ukrajina ne bo postala članica Nata. Besedilo ugotavlja, da bi Ukrajina lahko postala del Evropske unije.

Odpravo sankcij, uvedenih od leta 2014 naprej.

Okrepljeno gospodarsko sodelovanje z ZDA, zlasti na energetskem in industrijskem področju.

Kaj s Trumpovim predlogom dobi Ukrajina? "Močno jamstvo za varnost", ki vključuje ad hoc skupino evropskih držav in potencialno tudi podobno misleče neevropske države. Dokument je nejasen glede tega, kako bi ta mirovna operacija delovala, in ne omenja sodelovanja ZDA.

Vrnitev majhnega dela regije Harkov, ki jo je zasedla Rusija.

Neoviran prehod reke Dneper, ki teče vzdolž frontne črte v delih južne Ukrajine.

Odškodnino in pomoč pri obnovi, čeprav dokument ne pove, od kod bodo prišla sredstva.

Drugi elementi načrta Jedrska elektrarna Zaporožje – največji tovrstni objekt v Evropi – bo veljala za ukrajinsko ozemlje, vendar jo bodo upravljale ZDA, elektrika pa bo dobavljena tako Ukrajini kot Rusiji. Dokument se sklicuje na dogovor o rudninah med ZDA in Ukrajino, za katerega je Trump dejal, da bo podpisan v četrtek.

Putin domnevno ponudil zamrznitev trenutnih frontnih črt

Medtem ko je ruski predsednik Vladimir Putin domnevno ponudil zamrznitev trenutnih frontnih linij, da bi dosegli dogovor, je pred tem zavrnil druge elemente okvira ZDA, kot je evropska mirovna sila na ukrajinskem ozemlju.

Kot piše Axios, je bil načrt pripravljen, potem ko se je prejšnji teden Trumpov odposlanec za Rusijo Steve Witkoff za več kot štiri ure sestal s Putinom. Po predstavitvi načrta je Putin ponudil ustavitev ruske invazije vzdolž sedanjih frontnih črt kot del morebitnega dogovora, poroča Financial Times. To je doslej največja poteza Putina, ki sporoča, da je pripravljen skleniti mir, vendar evropski uradniki ostajajo skeptični.

Witkoff spet v Moskvo k Putinu

Witkoff bo ta teden odpotoval v Moskvo na svoje četrto srečanje s Putinom, je v torek sporočila Bela hiša. Toda Witkoff in ameriški zunanji minister Marco Rubio naj bi v sredo preskočila pogovore v Londonu, v katerih bodo sodelovali predstavniki ZDA, Ukrajine, Francije, Nemčije in Velike Britanije. Oba sta se pred tem srečanja nameravala udeležiti. Namesto tega naj bi ameriško delegacijo vodil Trumpov odposlanec za Ukrajino Keith Kellogg. Pričakuje se, da bo predlog ZDA del razprav.