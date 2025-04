Ogromne eksplozije v Rusiji: je Ukrajina zadela na loteriji? #video

Ruske vojaške kanale v komunikacijski aplikaciji Telegram so danes popoldne preplavili videoposnetki več eksplozij blizu kraja Kiržača v regiji Vladimir v Rusiji, ki se nahaja le okrog 70 kilometrov vzhodno od Moskve. Po prvih neuradnih informacijah je šlo za napad Ukrajine, ki naj bi zadela 51. orožarno ruskega glavnega direktorata za raketno in topniško oborožitev (GRAU). Gre za eno največjih skladišč vojaškega orožja v Rusiji. Rusija eksplozij še ni komentirala.

V skladišču, ki so ga po navedbah ruskih vojaških blogerjev in tudi ukrajinskih virov danes morda celo zadele ukrajinske rakete dolgega dosega – mesto Kiržača v okrožju Vladimir, ki je v bližini skladišča, je od najbližje meje z Ukrajino oddaljeno več kot 500 kilometrov – je dovolj prostora za več kot četrt milijona ton različnih raket.

Koliko orožja je bilo v skladišču v času eksplozije, ki je danes zatresla okrožje Vladimir in lokalne oblasti prisilila k izdaji ukazov za evakuacijo okoliških prebivalcev in prepovedi dostopa do nekaterih krajev, denimo vasi Barsovo, ni znano.

Prvotni eksploziji je sledilo še več drugih, ki so bile prav tako silovite, je razvidno iz več objav na družbenih omrežjih X in Telegram (vir).

Skladišče je bilo kritičnega pomena za logistiko ruske vojske

Ameriški center za boj proti dezinformacijam je po navedbah ukrajinske tiskovne agencije RBC sicer poročal, da je bilo v 51. skladišču GRAU pred časom okrog 105 tisoč ton orožja, ki med drugim vključuje rakete iskander, kinžal, točka-U, strelivo za ruske sisteme protizračne obrambe in tudi platforme za izstreljevanje raket krajšega, srednjega in dolgega dometa.

Po navedbah tiskovne agencije RBC je 51. skladišče GRAU za logistiko ruskih oboroženih sil izrednega pomena, zato je bil morebitni napad nanj tudi zelo zahteven, saj je zavarovano s številnimi najučinkovitejšimi ruskimi protiletalskimi oz. protiraketnimi sistemi.

Na Telegramu se zato že pojavljajo ugibanja, da so ti morda preprosto zatajili, da je šlo za nesrečo ali pa morda celo za sabotažo, pri kateri bi eksplozijo povzročili interno.