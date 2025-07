Trump: S Putinom še nisem opravil

Ameriški predsednik Donald Trump je v danes objavljenem intervjuju za britanski BBC dejal, da je razočaran nad ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, a da z njim še ni opravil. Pojasnil je, da je sam že štirikrat mislil, da so blizu dogovora o končanju vojne v Ukrajini.

"Razočaran sem nad njim, vendar z njim še nisem opravil," je kmalu po tem, ko je Rusiji postavil 50-dnevni rok za končanje vojne, dejal Trump.

Pojasnil je, da je že štirikrat mislil, da bodo z Rusijo sklenili dogovor o končanju konflikta. Po njegovih besedah vsakič, ko misli, da so blizu dogovoru, ruski voditelj nato "poruši stavbo v Kijevu".

Trump izrazil nezadovoljstvo z Moskvo in Putinom

Trump je v ponedeljek izrazil nezadovoljstvo z Moskvo in Putinom pri prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. Rusiji je dal 50 dni časa za sklenitev mirovnega sporazuma s Kijevom, v nasprotnem primeru ji grozi povišanje carin na sto odstotkov.

V pogovoru je sicer med drugim spregovoril tudi o nedavni odločitvi članic zveze Nato glede dviga obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP. "Nihče ni mislil, da je to mogoče," je dejal in dodal, da zavezništva nima več za zastarelega, kar je v preteklosti večkrat izjavil, saj da to zdaj "plačuje svoje račune".