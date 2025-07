Ali bo Visma spet pritiskala na Pogačarja?

Na prost dan po 10. etapi Toura de France 2025 je prvi favorit za rumeno majico Tadej Pogačar deloval sproščeno, z mislimi pa je bil tudi že pri napornem, a nekoliko krajšem drugem tednu dirkanja. Še prej pa njega in preostale slovenske kolesarje Primoža Rogliča, Mateja Mohoriča in Luko Mezgeca danes čaka 11. etapa s startom in ciljem v Toulousu. Na papirju ravninska preizkušnja skriva več pasti, kot se zdi, pa čeprav je dolga le 156,8 kilometra. Krajši vzponi, tehničen zaključek, veter in predvsem možnost, da ekipa Visma | Lease a Bike še enkrat poskusi s pritiskom na UAE Team Emirates, čeprav bi bilo to neracionalno glede na dejstvo, kakšne etape sledijo v prihodnjih dneh. Start etape bo ob 13.15, kolesarje pa v cilju pričakujejo okoli 17. ure.