Krka pripeljala ameriškega centra

Sedemindvajsetletni ameriški center Sukhmail Mathon je novi član slovenske košarkarske ekipe Krke. Kot so danes sporočili iz novomeškega kluba, Mathon od leta 2022 igra v Evropi in je lani v litovskem državnem prvenstvu za Uteno odigral 13 tekem ter v povprečju dosegal 10,9 točke, 5,7 skoka in 2,2 podaje na tekmo.