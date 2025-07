Kako bo na vaše znamenje vplival retrogradni Saturn?

Začelo se je obdobje retrogradnega Saturna, planeta, ki mu pogosto pravijo gospodar karme ter simbol omejitev, strukture in discipline. Medtem ko se vpliv retrogradnega Merkurja čuti hitro in neposredno, retrogradni Saturn deluje subtilneje, a globlje. Kaj se bo v tem obdobju, ki bo trajalo do 27. novembra, dogajalo z vašim znakom horoskopa? Preverite spodaj.

Oven

Za ovne je retrogradni Saturn kot poziv k zaustavitvi in globokemu premisleku o lastni identiteti ter življenjski usmeritvi. Morda boste začutili, da je vaša energija, običajno usmerjena v akcijo in osvajanje novih ciljev, naletela na nevidne ovire. To je priložnost, da se vprašate, komu se pravzaprav želite dokazati.

Bik

Biki se boste v tem obdobju soočili s svojimi globoko ukoreninjenimi strahovi in starimi čustvenimi vzorci. Retrogradni Saturn spodbuja soočanje s tistim, kar ste morda že leta tlačili v podzavest. Čeprav bo morda neprijetno, pa imate priložnost, da si končno zacelite vse rane in postavite bolj zdrave omejitve.

Dvojčka

Retrogradni Saturn dvojčkom prinaša preizpraševanje odnosov in prijateljstev. Začutili boste potrebo po jasni ločitvi med tistimi, ki vas zares podpirajo, in tistimi, ki vas le izčrpavajo. Izbirajte družbo, ki bo spodbujala vaš osebni razvoj in dolgoročne cilje. V tem obdobju imate priložnost, da na novo zastavite svoje cilje.

Rak

Raki bi lahko začutili zastoj ali izzive na profesionalnem področju. Morda boste imeli občutek, da vaš trud ne prinaša pričakovanih rezultatov ali da bi morali na novo definirati svojo vlogo v družbi in karieri. Ničesar ne delajte na silo, izkoristite ta čas za temeljit razmislek o svojih ciljih in dolgoročni viziji.

Lev

Levi boste intenzivno preizpraševali svoja prepričanja, življenjsko filozofijo in vrednote. Morda boste začutili, da bi morali opustiti stare vzorce razmišljanja in se odpreti novim obzorjem. Ko se bo 1. septembra Saturn premaknil v znamenje rib, boste svojo pozornost preusmerili v globoko osebne teme.

Devica

Devicam retrogradni Saturn omogoča globlje spremembe, še posebej na področju financ, skupnih sredstev in čustvene bližine. Morda se bodo znova zbudile stare teme, povezane z dolgovi, razdelitvijo sredstev ali zaupanjem. To je zahtevno obdobje, ki pa vam bo dalo priložnost, da zgradite stabilnejše temelje.

Tehtnica

Tehtnice se boste v tem obdobju usmerile v odnose, tako zasebne kot poslovne. Retrogradni Saturn zahteva, da razmislite, komu dajete preveč, komu pa morda premalo. Mogoče je, da boste morali ponovno začrtati meje, vzpostaviti bolj zdrave odnose in se naučiti ceniti svoje potrebe v partnerstvu.

Škorpijon

Škorpijonom retrogradni Saturn pozornost usmerja k vsakodnevnim navadam, delovnim nalogam in splošnemu ravnovesju med službo in zasebnim življenjem. To je čas za uvajanje novih rutin, pa tudi za soočanje z morebitnim zanemarjanjem zdravja ali preprosto preobremenjenostjo organizma.

Strelec

Strelci boste začutili potrebo po preizpraševanju vsega, kar vas veseli in izpolnjuje. Retrogradni Saturn želi, da se osvobodite vsega, kar ne podpira vaše avtentičnosti, pa naj bodo to ustvarjalni projekti ali odnosi, ki vas omejujejo. V drugi polovici retrogradnega obdobja se boste usmerili v duševni mir.

Kozorog

Saturn je vladar kozorogov in to obdobje vam prinaša globoko preizpraševanje družinskih odnosov ter notranjega občutka varnosti. Lahko izplavajo nerešene teme iz preteklosti, ki jih ne boste mogli več ignorirati. Dobili ste priložnost, da okrepite čustvene in fizične temelje ter si zgradite mirnejši dom.

Vodnar

Vodnarji bi lahko začutili napetost v komunikaciji in vsakodnevnem izražanju. Retrogradni Saturn vas spodbuja k jasnemu in odločnemu postavljanju mej, sploh pri najbližjih. V drugi polovici tega obdobja se bo pozornost preusmerila k financam, pomemben bo razmislek, kako razporejate svoje imetje.

Ribi

Pri ribah bo retrogradni Saturn močno vplival na področje financ, vrednot in samozavesti. Morda bo zdaj skrajni čas, da pregledate svoje stroške in razmislite o svojem odnosu do denarja, pa tudi o svojih veščinah. Ko bo s septembrom Saturn vstopil v vaš znak, lahko začnete krepiti svojo osebnost.