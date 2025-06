Tem znakom horoskopa ne more nihče zlomiti srca

Rak

Raki so znani po svojem bogatem notranjem življenju in močni potrebi po povezovanju. V ljubezni dajejo vse, a to ne pomeni, da jih vsak ljubezenski razhod popolnoma uniči, ravno nasprotno. Ker so povezani z lastnimi čustvi, ne bežijo od žalosti, ampak jo analizirajo in se iz nje učijo. Ko jih kdo prizadene, se raki zavlečejo v svoj čustveni oklep, da bi tam zacelili rane. Imajo impresivno sposobnost regeneracije, iz vsake ljubezni se nekaj naučijo in nikoli ne dovolijo, da bi jim ena slaba izkušnja zaprla srce.

Tehtnica

Tehtnice so utelešeno ravnovesje. Čeprav so po naravi romantične in rade idealizirajo svojega partnerja, pa v trenutku, ko začutijo, da jih ne spoštuje ali jih izkorišča, brez težav prekinejo zvezo. Njihova notranja pravičnost je močnejša od vsake čustvene vezi. Ker nikoli ne pozabijo lastne vrednosti, so neuničljive. Vedo, kaj si zaslužijo - spoštovanje, nežnost in vzajemno ljubezen. Ko tega ni, se umaknejo, a ne ogorčeno. Odidejo dostojanstveno, saj vedo, da bo ljubezen spet prišla in bo naslednjič boljša.

Škorpijon

Škorpijoni vse doživljajo globoko, tako ljubezen in strast kot bolečino. Njihova čustvena moč je legendarna. Pred bolečino ne bežijo, ampak se skozi njo preobrazijo. Ko doživijo ljubezensko razočaranje, ne igrajo ravnodušnosti, ampak bolečino spremenijo v moč. Sposobni so popolnega čustvenega preobrata. Kot feniks, ki se dvigne iz pepela, škorpijoni iz vsakega razhoda pridejo močnejši, odločnejši in pripravljeni na naslednje poglavje svojega življenja.