Ta nebesna znamenja rada zgodaj vstajajo

Devica

Za device je vsako jutro nova priložnost za red, smisel in vsaj tri opravljene naloge, še preden preostanek sveta odpre oči. Tudi na proste dneve vstajajo brez budilke in z miselnim seznamom stvari, ki jih morajo opraviti. Ne gre za obsesijo, ampak je to preprosto njihov življenjski ritem. Medtem ko drugi še sladko sanjajo, device že pomivajo okna, pripravljajo zdrave smutije in sestavljajo načrte za prihajajoči teden. Zanje je pozno vstajanje le zapravljanje dragocenega časa.

Kozorog

Kozorogi ne poznajo koncepta prostega dne v klasičnem smislu. Ko ne delajo, načrtujejo, analizirajo ali počnejo kaj koristnega. Vstajajo zgodaj, ker vedo, da produktivnost ne čaka. Jutranji mir je idealen za tisto, kar se drugim zdijo dolgočasne obveznosti, za kozoroge pa je to stabilnost. Že pred deveto uro bodo brali poslovne članke, pošiljali sporočila sodelavcu, ki zavlačuje s projektom, ali urejali vrt. Spanje do poldneva je zanje razkošje, ki jim vzbuja občutke krivde.

Strelec

Strelci zgodaj vstajajo, ker v vsakem dnevu vidijo priložnost, da svoje sanje spremenijo v resničnost. Prosti dnevi so čas za izlete, raziskovanje, jutranji trening ali vsaj odhod na tržnico. Poležavanje do poldneva je preveč statično za njihov nemirni duh. Že navsezgodaj jih boste srečali na kolesu, v planinskih čevljih ali med guglanjem idej, kam na enodnevni izlet. V njihovem primeru je zgodnje vstajanje posledica neprestane lakote po novih doživetjih.