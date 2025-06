Ljudje, rojeni v teh znakih, ne znajo reči "oprosti"

Mnogim ljudem se ni težko opravičiti, če so storili napako, nekateri se opravičujejo celo takrat, ko imajo prav, nato pa so tu ljudje, ki ne bodo nikoli priznali svoje zmote. Praviloma so rojeni v enem od teh znakov.

Lev

Levi ne delajo napak oziroma tako vsaj mislijo. V njihovem kraljestvu so oni tisti, ki vse vedo, ki sprejemajo odločitve in vodijo. Kralji se, kot veste, ne opravičujejo. Če jih soočite z njihovo napako, vas bodo pogledali na način, ki govori: "Ali res misliš, da je bila to napaka?" Tudi če ugotovijo, da nimajo prav, vas bodo skušali razorožiti s svojim šarmom, besede "oprosti" pa ne boste slišali.

Škorpijon

Škorpijoni ne pozabljajo in ne priznavajo porazov. Ko naredijo napako, v glavi takoj zaženejo strateško operacijo: kako to popraviti, ne da bi se jim bilo treba opravičiti. Z veseljem bodo priskočili na pomoč, pripravljeni so vas celo rešiti pred vesoljnim potopom, opravičila pa iz njihovih ust ne boste slišali. Seveda se zavedajo svojih napak, a jih ne bodo priznali, ker bi s tem priznali svojo ranljivost.

Vodnar

Za vodnarje so opravičila nesmiselna. Zakaj se opravičevati, če pa je vse relativno in je resnica vedno večplastna? Ko se zmotijo, se raje umaknejo in navržejo teoretično razlago svojega obnašanja. Namesto opravičila boste dobili: "Veš, ko bolje razmisliš, je naše obnašanje pravzaprav produkt družbenih konstruktov." Če od njih pričakujete jasno opravičilo, se boste načakali.

Bik

Biki redko priznajo krivdo, ker so iskreno prepričani, da vedno ravnajo pravilno. Tudi če naredijo napako, so prepričani, da v danih okoliščinah niso imeli druge izbire. Saj ne, da se nočejo opravičiti, le razloga za to ne vidijo. Namesto "oprosti" boste dobili večerjo, zamenjano žarnico ali možnost izbire filma, ki ga boste gledali z njimi. Ne pričakujte besed, sprijaznite se z gestami.