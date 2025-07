Roglič pojasnil, kaj je mislil z izjavo, ki je razburila del javnosti #video

Ko je Primož Roglič ob začetku letošnje Dirke po Franciji izjavil, da mu ni mar in da ne čuti nobenega rezultatskega pritiska, je s svojo izjavo močno razburil del kolesarske javnosti. V trenutku, ko se je Tour prevesil v drugi teden, je slovenski as vendarle nekoliko razjasnil svoj pogled in občutke.

"I care about my own performance"



Primož Roglič responded to his "I don't care" quote being taken the wrong way 🇸🇮#TDF2025 pic.twitter.com/Ww96tXNpZO — ITV Cycling (@itvcycling) July 16, 2025

Pred 11. etapo v Toulousu ga je novinar britanske televizije ITV SPORT spomnil na sproščene besede in ga vprašal, kaj je pravzaprav mislil s tem, da mu ni mar za letošnji Tour. Oz. na kratko, kako zelo mu je mar za letošnji Tour? Rogličev odgovor je bil kratek, a poveden. "Ja, veliko mi je do svojega nastopa, do tega, da se izkažem in da s fanti dosežemo čim boljši rezultat. In to je to," je 35-letni Zasavec dal vedeti, da je bil napačno razumljen.

Ob vprašanju, kdaj lahko pričakujemo njegovo veliko vrnitev, je bil Roglič bolj zgovoren. "Če bi lahko, bi zmagal že na petih etapah in imel pet minut prednosti, a realnost je drugačna. Šel bom s tokom, potem pa bomo videli, ali bom še imel priložnosti," je odgovoril zanj značilno zadržano, a hkrati samozavestno.

Roglič v skupnem seštevku zaseda deveto mesto. Za trenutno vodilnim Benom Healyjem (EF) zaostaja tri minute in 41 sekund.

