ZDA so carine za uvoz iz Kitajske ta mesec dvignile na skupno 145 odstotkov – ob upoštevanju 20-odstotnih carin, ki jih je predsednik ZDA Donald Trump pred časom uvedel zaradi domnevne vloge Kitajske pri dotoku prepovedane droge fentanil v ZDA.

Trump je v torek priznal, da je 145 odstotkov zelo visoka raven in da se bo ta znatno znižala.

Carine za Kitajsko po predsednikovih besedah ne bodo niti približno blizu te številke, vendar ne bodo znašale nič.

"Na koncu bodo morali skleniti dogovor, saj v nasprotnem primeru ne bodo mogli poslovati v ZDA," je prepričan ameriški predsednik.

Ameriški finančni minister napoveduje dogovor s Kitajsko

Finančni minister Scott Bessent je medtem v torek na konferenci z velikimi zasebnimi vlagatelji v organizaciji banke JP Morgan Chase za zaprtimi vrati zatrdil, da se bodo s Kitajsko zelo kmalu dogovorili glede carin, saj nihče ne verjame, da je trenutno stanje, ko so ZDA Kitajcem uvedle 145-odstotne carine in dobile nazaj 125-odstotne carine, vzdržno, poroča CNBC.

Takšen razvoj dogodkov naj bi prinesel nekoliko olajšanja trgom, je po poročanju AFP Bessent še dejal na dogodku, ki ni bil odprt za medije.

V Pekingu so se na 145-odstotne ameriške carine odzvali z dvigom carin na uvoz iz ZDA na 125 odstotkov. Kitajske oblasti so takrat sporočile še, da se na morebitne dodatne dvige ameriških carin ne bodo odzvale.

Kitajski predsednik Ši Džinping je med današnjim srečanjem z azerbajdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevom dejal, da carinske in trgovinske vojne spodkopavajo legitimne pravice in interese vseh držav ter škodujejo večstranskemu trgovinskemu sistemu, še poroča AFP.

Trump zagotovil, da ne namerava odpustiti Powlla

Trump je v torek zagotovil, da ne namerava odpustiti predsednika centralne banke Federal Reserve (Fed) Jeroma Powlla, ampak si le želi, da bo bolj aktiven pri nižanju obrestnih mer. Trump je zadnje dni pogosto odkrito žalil Powlla in ga silil v nižanje obrestnih mer.

Gospodarski svetovalec Bele hiše Kevin Hassett je v petek dejal, da aktivno iščejo možnosti za odstranitev Powlla s položaja, kar je skupaj s Trumpovimi žalitvami v ponedeljek spet potolklo newyorške borzne indekse.

Ti so v torek močno narasli, ko je najprej finančni minister Bessent napovedal, da bo trgovinska vojna s Kitajsko kratka, Trump pa kasneje zagotovil, da ne namerava odpustiti Powlla.

Trump po zakonu sicer takšnih pooblastil nima, ameriški analitiki pa so prepričani, da gre le za valjenje krivde na Powlla, če bodo Trumpove carine ameriško gospodarsko pahnile v recesijo, poroča ameriška televizija CNBC. Powllov mandat poteče maja 2026, doslej pa je že zatrdil, da namerava vztrajati do konca.

Na vprašanje, ali še vedno namerava odpustiti Powlla, je Trump v torek na dogodku ob prisegi predsednika Komisije za vrednostne papirje in borzo Paula Atkinsa zagotovil, da ga ne bo odpustil, niti če ne bo upošteval njegovih pozivov k znižanju obrestnih mer.

Trumpova napoved in uvedba carin proti vsemu svetu je pretresla borze, znižala vrednost dolarja in pocenila državne obveznice ZDA, analitiki pa pričakujejo recesijo.

Powell je napovedal, da centralna banka ne bo nemudoma nižala carine za spodbuditev gospodarske rasti, ker inflacija ni povsem obvladana, posledice Trumpovih carin pa še niso jasne.

Trump je nemudoma sprožil napade na predsednika centralne banke, ki ga je sam imenoval na položaj in ga označil za poraženca, ki vedno zamuja z ukrepi. Ti napadi so gospodarsko-finančni položaj še poslabšali, in kot kaže, je Trump do torka to ugotovil.

Azijske borze v zelenem

Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali. Vlagatelje so pomirile Trumpove izjave, da ne namerava odpustiti Powlla in da bodo carine za Kitajsko znatno nižje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tokijski indeks Nikei 225 je bil za 1,96 odstotka višje kot ob koncu trgovanja v torek, seulski Kospi pa za 1,57 odstotka.

Singapurski STI pridobiva 0,97 odstotka, tajvanski FTSE TWSE Taiwan 50 beleži 5,39-odstotno rast. Zvišali so se tudi tečaji delnic v Avstraliji, indeks All Ordinaries je sklenil 1,39 odstotka višje.

V Šanghaju je indeks SSE Composite trenutno na izhodiščni ravni, hongkonški Hang Seng pa pridobiva 2,23 odstotka.