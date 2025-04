Prekipelo mu je: Nisem vedel, da si v ZDA lahko zelo bogat, a hkrati zelo neumen

Konservativec Andrew Neil bi na prvi pogled moral biti privrženec Donalda Trumpa ali vsaj ne biti zelo kritičen do njega. A Trumpove sporne poteze po vrnitvi v Belo hišo so ga naredile za odločnega Trumpovega kritika. Še zlasti je sodu izbila dno Trumpova carinska vojna proti skoraj vsem državam na svetu.

Za Trumpovega podpornika, milijarderja in lastnika hedge sklada Billa Ackmana, ki je hvalil Trumpove nepredvidljive poteze glede carin, je tako med drugim zapisal: "Vem, da si bogat, ampak ali si res lahko tako bogat in tako neumen?"

A chance to deescalate an escalation which Trump escalated. I mean, I know you’re rich, but can you really be that rich and that stupid? https://t.co/sIl2e7aOId