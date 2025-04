Evropejci dohiteli Američane

ZDA so po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo svojo vojaško pomoč Ukrajini zmanjšale na skoraj nič. Evropa je zdaj v tem pogledu prehitela ZDA. Letos je bila najmočnejša podpornica Nemčija.

Po analizi, ki jo je opravil nemški Inštitut za svetovno gospodarstvo (IfW) iz Kiela, se ameriške dobave Ukrajini očitno popolnoma ustavljajo. Odkar so ZDA 9. januarja letos, torej še v času Bidnove administracije, objavile svoj zadnji sveženj pomoči, ni bilo več opaziti nobene nove ameriške vojaške, finančne ali humanitarne pomoči Ukrajini, piše nemški Die Welt.

Evropa povečuje pomoč

Na drugi strani so evropske države v zadnjem času povečale svojo pomoč Ukrajini, tako da je evropska skupna pomoč Ukrajini že presegla ameriško za 23 milijard evrov. Evropa je od začetka vojne skupaj namenila 138 milijard evrov pomoči.

Če upoštevamo samo vojaško pomoč Ukrajini, pa so za zdaj ZDA še vedno pred Evropo, a le za las. Do konca februarja letos so ZDA dale Ukrajini vojaško pomoč v višini 64,6 milijarde evrov, Evropa skupaj pa 63,5 milijarde evrov.

Nemška vojaška pomoč Ukrajini

Po podatkih IfW je Nemčija dala 12,6 milijarde evrov vojaške pomoči, Velika Britanija 10,4 milijarde evrov, Danska 7,7 milijarde evrov, Nizozemska 6,1 milijarde, Švedska 5,3 milijarde evrov, Francija 3,8 milijarde evrov in Poljska 3,7 milijarde evrov.

Nemčija naj bi Ukrajini letos med drugim dobavila štiri dodatne sisteme zračne obrambe Iris-T s 300 vodenimi raketami (fotografija je simbolična). Foto: STA

A bo Evropa verjetno zelo kmalu prehitela ZDA tudi glede vojaške pomoči. Nemčija naj bi tako Ukrajini letos med drugim dobavila štiri dodatne sisteme zračne obrambe Iris-T s 300 vodenimi raketami, 15 glavnih bojnih tankov Leopard 1A5, 25 bojnih vozil pehote marder, 300 izvidniških brezpilotnih letal, sto radarjev za opazovanje tal, 14 topniških sistemov in sto tisoč topniških granat. Skupno je Nemčija letos za pomoč Ukrajini že zagotovila sedem milijard evrov, do leta 2029 pa namerava še vsaj 7,3 milijarde evrov.

Višina pomoči glede na BDP

Velika Britanija namerava zagotoviti 5,2 milijarde evrov vojaške pomoči, na primer za radarske sisteme, protitankovske mine in brezpilotna letala. Nizozemska bo dala za dve milijardi evrov vojaške pomoči, druge države pa so obljubile dodatno pomoč v višini več sto milijonov evrov.

Glede na delež bruto domačega proizvoda (BDP) Ukrajini še vedno večinoma najbolj pomagajo države, ki so sosede Rusije in se počutijo najbolj ogrožene. Estonija je tako dala Ukrajini pomoč v višini 2,34 odstotka svojega BDP, Danska 2,32 odstotka, Litva 1,85 odstotka, Latvija 1,52 odstotka, Finska 1,05 odstotka in Švedska 1,02 odstotka.

Na dnu sta Irska in Madžarska

Nemčija je za zdaj – do februarja letos – po podatkih IfW dala pomoč v višini 0,44 odstotka BDP. Za primerjavo: Slovenija je na tej lestvici na 25. mestu z 0,15 odstotka BDP. Med evropskimi državami sta na dnu lestvice Irska z 0,04 odstotka in Madžarska 0,03 odstotka.

Ameriški obrambni sistem Patriot je ključen za ukrajinsko zračno obrambo pred ruskimi napadi. Vprašanje pa je, ali bodo ZDA še pripravljene dobavljati rakete za sisteme Patriot. Foto: Guliverimage

"Velika gospodarstva, kot so Nemčija, Francija in Španija, morajo v prihodnosti bolje izpolnjevati svojo ključno vlogo," pravi Christoph Trebesch z IfW . "Če bi evropskih velikih pet (Nemčija, Francija, Velika Britanija, Italija in Španija, op. p.) naredilo vsaj toliko kot skandinavske ali baltske države, bi lahko Evropa v veliki meri nadomestila primanjkljaje ZDA, zlasti pri finančni pomoči," je prepričan Trebesch.

Ključna vloga ameriškega sistema Patriot

Vprašljivo je, v kolikšni meri lahko samo vojaška pomoč iz Evrope podpira Ukrajino pri njeni dolgoročni obrambi pred Rusijo, opozarja Die Welt. Pri obrambi pred ruskimi raketami je še vedno ključen ameriški sistem zračne obrambe Patriot. A vprašljivo je, ali bodo te še prišle iz ZDA v zadostnem številu, skupaj z ustreznimi raketami.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zato v začetku tedna predlagal nakup desetih sistemov Patriot od ZDA za 15 milijard dolarjev (13,2 milijarde evrov).

Toda Trump se je na to ponudbo odzval na svoj način: "Zelenski vedno želi kupiti rakete. A če začnete vojno, morate biti prepričani, da jo lahko dobite, kajne? Nočete začeti vojne proti nekomu, ki je 20-krat večji, in potem upati, da vam bodo ljudje dali nekaj raket."