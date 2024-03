Ukrajinci končno dognali, kaj bodo storili s čudnimi slovenskimi tanki #video

Slovenija je že leta 2022 Ukrajincem dobavila 28 tankov M-55S (to so zelo posodobljeni tanki T-55 sovjetske izdelave). Enega naj bi že uničilo rusko topništvo, preostalih 27 pa so po dolgotrajnem razmeščanju končno vključili v peto ukrajinsko tankovsko brigado.

Ukrajina se že dve leti trudi najti prostor za hibridne tanke, ki združujejo trupe in kupole sovjetskih tankov T-55 iz 50. let prejšnjega stoletja s sodobnimi izraelskimi sistemi za upravljanje ognja in klasičnim L7 105-milimetrskim britanskim topom, o slovenskih M-55S piše ameriški medij Forbes.

Čuden tank, ki ni slab

M-55S ni slab tank – ima boljši nadzor nad ognjem kot večina ruskih tankov in 200-milimetrski oklep, dodatno zaščiten z reaktivnimi oklepi. Njegov oklep je tako boljši od oklepov nemških tankov leopard 1A5, ki jih tudi imajo Ukrajinci.

"Toda M-55S je čuden tank. In ukrajinska vojska še naprej dodeljuje in prerazporeja M-55S, medtem ko se trudi razširiti svoj tankovski korpus," pojasnjuje novinar David Axe v Forbsu.

Od 47. do 67. brigade, ki izgubi en M-55S

Ko so slovenski tanki konec leta 2022 prispeli v Ukrajino, so jih najprej dodelili na novo oblikovani 47. mehanizirani brigadi. Ta se je jeseni in pozimi urila s tanki, a ko je prišel čas za napotitev na fronto v južno Ukrajino, je brigada dobila 21 vojaških tankov leopard 2A6 nemške izdelave. Slovenski tanki M-55S so tako pristali pri manj pomembni 67. mehanizirani brigadi.

Videoposnetek uničenja M-55S, ki je v sestavi 67. mehanizirane brigade branil obrambno črto na vzhodu Ukrajine:

Ko so 47. brigada in druge ukrajinske protiofenzivne enote naskakovale rusko obrambno črto na jugu Ukrajine, je 67. brigada držala položaje na vzhodu Ukrajine in pri tem izgubila en M-55S, očitno zaradi topniškega napada.

Slovenski tanki v peti tankovski brigadi skupaj z leopardi

Zdaj je 27 preživelih M-55S očitno spet prerazporejenih. Po objavljenih fotografijah so jih očitno dodelili peti tankovski brigadi, ki se usposablja v Krivem Rogu. Ta brigada je še ena redkih nedotaknjenih brigad, ki jih ima ukrajinska vojska še v rezervi.

📷 M-55S tanks found a new home, and were assigned to Ukrainian 5th Tank Brigade. #UkrainianArmy pic.twitter.com/aQcaKjEoYc — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) March 7, 2024

Razlog za premestitev slovenskih tankov v peto brigado je verjetno v tem, da naj bi imela brigada v svoji sestavi tudi 200 tankov leopard 1A5, ki so prav tako kot M-55S oboroženi s topom L7, še piše Forbes.