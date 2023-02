Mož, ki svari Zahod, naj ne podcenjuje Rusije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po enem letu vojne v Ukrajini Rusija še ne kaže znakov, da bi želela vojno končati. Prav nasprotno, od mobilizacije lani jeseni Rusija krepi svoje napade na Ukrajino, tudi s pehotnimi napadi okoli mesta Bahmut v ukrajinski regiji Doneck. Tudi Kijev že nekaj časa svari, da se Rusija pripravlja na novo vsesplošno ofenzivo proti Ukrajini letos spomladi.

Ruska vojaška industrija dela s polno paro

Napovedi o morebitni novi veliki ofenzivi morda potrjuje tudi podatek, da ruska vojaška industrija dela s polno paro. Zato Thomas Müller, šef nemškega orožarskega podjetja Hensoldt, ki med drugim izdeluje radarje za bojne letala eurofighter, opozarja, da je ruski Uralvagonzavod še vedno sposoben izdelati približno dvajset novih bojnih tankov T-90 na mesec. Za primerjavo: Nemčija je konec januarja napovedala, da bo Ukrajini dobavila 14 glavnih bojnih tankov leopard 2 A6, piše nemški Welt.

Je pa vprašanje, kako dobro so ti ruski tanki opremljeni, zlasti kar zadeva elektroniko in optroniko. Pred vojno je namreč velik del sodobne elektronike, tudi pri tankih, Rusija uvozila iz zahodnih držav, zdaj pa te elektronike zaradi prekinitev dobav ne more več vgrajevati v svoje tanke. Uralvagonzavod, ki ima sedež v sibirskem mestu Nižni Tagil, je največji proizvajalec tankov na svetu.

Velike ruske tankovske izgube

Pred napadom na Ukrajino je imela Rusija po podatkih na voljo 12.420 tankov, od tega največ posodobljenih T-72. Poleg T-72 je v boj proti Ukrajini poslala tudi tanke T-90. Polovico teh tankov naj bi Rusija do zdaj že izgubila.

Ruske tanke T-90 izdelujejo v mestu Nižni Tagil v Sibiriji. Foto: Guliverimage

Tudi zgoraj omenjena multinacionalka Hensoldt s sedežem v bližini Münchna povečuje svojo proizvodnjo. Izdelali bodo predvsem več posebnih protiletalskih radarjev TRLM 4D. Ti radarji se med drugim uporabljajo v nemških obrambnih sistemih v Ukrajini za odkrivanje približujočih se ruskih brezpilotnih letal in vodenih raket.

Milijardno povečanje naročil

Cene Hensoldtovih delnic so se od 24. februarja lani, ko je Rusija napadla Ukrajino, več kot podvojile. Po srednjeročni napovedi želi Hensoldt vsakih pet let podvojiti prodajo. Samo iz posebnega nemškega sklada za novo oborožitev podjetje v prihodnjih štirih letih pričakuje naročila v višini nekaj milijard evrov.

V Hensoldtu ima nemška država 25 odstotkov delnic, prav tako tudi italijansko oborožitveno podjetje Leonardo, ki je v delni državni lasti.