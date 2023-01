Ukrajina bo od zahodnih zaveznic prejela od 120 do 140 bojnih tankov, je danes dejal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba, pri čemer ni navedel časovnega okvira njihove dobave. To je sicer prvič, da je Kijev razkril skupno število tankov, ki so mu jih obljubile zahodne zaveznice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V prvem valu prispevkov bodo ukrajinske oborožene sile prejele od 120 do 140 sodobnih tankov zahodnih modelov," je dejal Kuleba in spomnil, da bodo pošiljke vključevale nemške tanke leopard 2, britanske tanke challenger 2 in ameriške tanke M1 abrams. Ob tem je pojasnil, da je v "tankovski koaliciji" trenutno dvanajst držav.

"Oborožene sile morajo dobiti vse vrste orožja, ki jih potrebujejo za obrambo in ponovno vzpostavitev ozemeljske celovitosti naše države," je poudaril ter ponovno izpostavil potrebo po dobavi bojnih letal in raket dolgega dosega. "To ni orožje za eskalacijo, to je orožje za obrambo in odvračanje agresorja," je dodal.

Več držav se je zavezalo, da bodo Ukrajini zagotovile bojne tanke

V zadnjih dneh se je več držav zavezalo, da bodo Ukrajini kar se da hitro zagotovile bojne tanke. Velika Britanija je sporočila, da bo svoje tanke Kijevu dobavila konec marca, Nemčija pa namerava prve leoparde poslati v začetku aprila.

Nekatere države, recimo Francija, pa se glede dobave tankov še niso odločile. V luči tega je Kuleba ponovno izrazil željo po francoskih tankih leclerc.

Po poročanju medijev je medtem v Pariz odpotoval ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Francija je namreč ena redkih držav, ki za zdaj ne izključuje dobave bojnih letal Ukrajini. Ukrajinske sile bi jih potrebovale okoli 200, je pojasnil tiskovni predstavnik ukrajinskih letalskih sil Jurij Inat.