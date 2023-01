Human Rights Watch kritičen do Ukrajine zaradi uporabe prepovedanih min

Nevladna organizacija Human Rights Watch (HRW) je bila danes kritična do obsežne uporabe prepovedanih protipehotnih min v Ukrajini. Pri tem je Kijevu očitala domnevno uporabo teh min pri osvobajanju mesta Izjum na vzhodu države, ki so ga skoraj šest mesecev zasedale ruske sile.

"Ukrajina bi morala raziskati domnevno uporabo na tisoče protipehotnih min s strani svoje vojske v vzhodnem ukrajinskem mestu Izjum in njegovi okolici, ki so bile raztresene med rusko zasedbo območja," je v današnji izjavi zapisal HRW.

Izjum so od aprila do septembra lani zasedle ruske enote, dokler ga niso ukrajinske sile zavzele v protiofenzivi.

Po navedbah HRW gre za uporabo min z raketami ali topništvom. Majhne protipehotne mine PFM, ki se jih z raketo razstrese po območju, so zaradi svoje značilne oblike znane tudi kot mine metulj ali cvetni list.

Kot so sporočili pri organizaciji, so njihovi raziskovalci na terenu videli fizične dokaze o takšnih raketah in sledi min na območju Izjuma, prav tako pa so se pogovarjali s pričami, ki so same naletele na mine ali poznale nekoga, ki je bil zaradi teh min poškodovan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajina je podpisnica pogodbe o prepovedi min

HRW navaja tudi poročila zdravstvenih delavcev, ki so zdravili skoraj 50 civilistov, vključno z najmanj petimi otroki, ki naj bi bili ranjeni zaradi protipehotnih min.

Organizacija opozarja še, da so tudi ruske sile od začetka invazije na Ukrajino pred skoraj enim letom uporabljale protipehotne mine v mnogih delih države in zagrešila grozodejstva. "Vendar pa to ne opravičuje ukrajinske uporabe tega prepovedanega orožja," je dejal direktor oddelka za orožje pri HRW Steve Goose.

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je vseskozi zatrjevalo, da ukrajinska vojska spoštuje pogodbene obveznosti glede min, vendar ne želi komentirati vrste uporabljenega orožja, dokler se vojna ne konča.

Ukrajina je podpisnica pogodbe o prepovedi min iz leta 1997 in je do leta 2020 uničila velik del svojih zalog iz časov Sovjetske zveze. Rusija se pogodbi ni pridružila, a po mnenju HRW še vedno krši mednarodno pravo zaradi nediskriminatorne uporabe min, poroča nemška tiskovna agencija dpa.