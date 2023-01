Nekdanji pisec Putinovih govorov: državni udar v Rusiji je vse bolj verjeten

Nekdanji pisec Putinovih govorov in ruski politični analitik Abas Galjamov je prepričan, da je zaradi velikih ruskih žrtev v vojni v Ukrajini državni udar v Rusiji vse bolj verjeten. Galjamov tudi domneva, da bo morda Putin odpovedal predsedniške volitve, ki so napovedane za marec 2024.

Ruski politični analitik Abas Galjamov, ki je bil v preteklosti svetovalec in pisec govorov za ruskega predsednika Vladimirja Putina (zadnjič je z njim sodeloval leta 2010), je za CNN povedal, da bodo Rusi zaradi vse več žrtev med ruskimi vojaki v Ukrajini in vse slabšega gospodarskega stanja zaradi zahodnih sankcij želeli najti krivca za vse to.

Se bodo Rusi obrnili proti Putinu?

Kot pravi Galjamov, si bodo Rusi morda rekli: "No, morda se vse to dogaja zato, ker našo državo vodi star tiran, diktator." Galjamov napoveduje, da bi lahko zato v naslednjih dvanajstih mesecih, še zlasti, če bosta Putin in vojna v Ukrajini postala vse manj priljubljena, lahko prišlo do državnega udara.

Nekdanji Putinov pisec govorov tudi domneva, da bi lahko Putin odpovedal predsedniške volitve, ki so napovedane za marec 2024. Kot pravi, Putin potrebuje zmago v vojni proti Ukrajini, če želi dobiti večino glasov ruskih volivcev na predsedniških volitvah. Putin bi lahko volitve odpovedal tako, da bi razglasil vojno stanje.

Izčrpani in vse bolj čustveni Putin

Galjamov še pravi, da Putin v zadnjem času postaja vse bolj čustven. V preteklosti je razmišljal bolj logično in racionalno ter je znal obvladovati čustva. Galjamovu se Putin zdi tudi vse bolj izčrpan.