Milanović: Krim nikoli več ne bo del Ukrajine, Kosovo pa je bilo odvzeto Srbiji

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes sporočil, da nasprotuje pošiljanju sredstev za ubijanje Ukrajini, in ocenil, da to ne more prispevati h koncu vojne, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Obenem je izjavil, da je povsem jasno, da "Krim nikoli več ne bo v Ukrajini in da je bilo Kosovo ugrabljeno Srbiji".

"Ti pogovori nimajo smisla, dokler ne spoznate, da Srbija in Rusija nista ista stvar, da Nemčija in Rusija nista ista stvar. Da niti ena druga država razen Rusije in ZDA ni ista stvar. Da je to na žalost boleče dejstvo in nevarnost," je izjavil Milanović na današnji novinarski konferenci v Petrinji.

Milanović meni, da bodo Rusi, "ker so ciniki", pozvali k aneksiji Kosova. Po njegovih besedah je Kosovo anektirala mednarodna skupnost. "Ugrabili so ga Srbiji. To ni aneksija, ampak ugrabitev, del ozemlja, ki so ga izvlekli iz Srbije. Kako se temu reče? Ekstrakcija," je izjavil.

Hrvaška naj sodeluje le s humanitarno pomočjo

Ocenil je, da je "povsem jasno, da Krim nikoli več ne bo Ukrajina" in da Hrvaška razen pošiljanja humanitarne pomoči Ukrajini in obsodbe agresije ne bi smela sodelovati v konfliktu.

"To, kar delamo kot kolektivni Zahod, ki v bistvu ne obstaja, je globoko nemoralno, ker tu ni rešitve. Rešitev ni sprememba oblasti v Rusiji. Nemški tanki bodo dodatno poenotili Ruse. Zbližali se bodo s Kitajsko," je dodal in ocenil, da v Ukrajino ne bodo poslali niti enega ameriškega tanka, ampak samo nemške.

Konflikt s supersilo se lahko konča le z jedrskim orožjem

Milanović je opozoril še, da vse globlje vstopamo v konflikt s supersilo. "Veste, kako oni izgubijo vojno? Tako da na koncu uporabijo jedrsko orožje," je dejal in dodal, da poskuša odpreti oči drugim.

Hrvaški predsednik se po svojih stališčih glede vojne v Ukrajini razlikuje od večine zahodnih politikov. Trdi, da drugi politiki ne govorijo enako, ker so "na smrt prestrašeni" in imajo odnose z Rusijo, ki jih sam nima.

Milanović je ostro nasprotoval tudi urjenju ukrajinskih vojakov na Hrvaškem, sredi meseca pa je razburil hrvaško javnost, ko je izjavil, da Nato v Ukrajini vodi vojno proti Rusiji. Pripadniki različnih strank na Hrvaškem so takrat poudarili, da politika, ki jo zastopa Milanović, ni politika večine Hrvatov.