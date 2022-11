Hrvaška vlada v sabor poslala zakon o urjenju ukrajinskih vojakov

Premier Andrej Plenković je pri tem navedel tri načine, na katere bi hrvaška vojska sodelovala v evropski misiji urjenja ukrajinskih vojakov (EUMAM). Častniki bi sodelovali v poveljniških strukturah, hrvaški vojaki bi urili ukrajinske v vojskah članic EU, na primer na Poljskem in v Nemčiji. Ukrajinske vojake pa bi urili tudi na Hrvaškem, je povedal na današnji seji vlade, poroča zagrebški časnik Jutarnji list.

Vlada predlaga, da bi v misiji sodelovalo do 80 pripadnikov hrvaške vojske ob možnosti rotacije in da bi na Hrvaško lahko prišlo do 100 pripadnikov ukrajinskih sil z možnostjo rotacije letos ter v letih 2023 in 2024.

Milanović v torek ni želel obravnavati dopisa

Milanović, ki je tudi vrhovni poveljnik vojske, v torek ni želel obravnavati dopisa, v katerem ga je obrambni minister Mario Banožić prosil za soglasja za sodelovanje hrvaških vojakov v tej misiji EU, ki so jo minuli teden uradno zagnale države članice. Trdil je, da sodelovanje ne bi bilo v skladu z ustavo, saj da Ukrajina po ustavi ni zaveznica Hrvaške, ker ni članica nobene od zvez, ki jim pripada Hrvaška. Obrambni minister pa ni pristojen, da ga prosi za soglasje o tem vprašanju, je menil.

Na odločitev vlade se je Milanović danes znova odzval s trditvijo, da ni v skladu z ustavo, in Plenkovića obtožil, da gre za njegov "osebni teror in maltretiranje". Ocenil je, da gre za "udbaško sabotažo" vlade, da bi se videlo, kdo je za Rusijo in kdo za Ukrajino. "Jaz nisem za nikogar, sem za Hrvaško," je dejal ter ocenil, da ZDA preko Ukrajine vodijo vojno z Rusijo, poroča portal index.

Plenković poslance in stranke obtožil, da bežijo od politične odgovornosti

Odločitev vlade o sodelovanju v misiji EU je danes naletela tudi na ostre kritike opozicijskih poslancev, tudi največje SDP. Trdili so, da sabor po ustavi ni pristojen za odločanje o sodelovanju hrvaške vojske v misijah, temveč o tem odloča vlada ob soglasju predsednika republike.

Plenković je danes zavrnil trditve o protiustavnosti odločitve z besedami, da tudi Kosovo in Afganistan nista hrvaški zaveznici v zvezi Nato, vendar je hrvaška vojska sodelovala v tamkajšnjih misijah. "Vse to so misije, ki so šle skozi sabor," je dejal. Poslance in stranke je obtožil, da bežijo od politične odgovornosti, ker se ne želijo jasno opredeliti, na čigavi strani so v vojni v Ukrajini, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.