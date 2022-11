Pahor v Zagrebu: Gospodarstvo mora ostati odprto v svet #foto

V ospredju dogodka so aktualne teme, povezane z energetsko krizo, in priložnosti za nadaljnjo krepitev gospodarskega sodelovanja. Poteka v organizaciji poslovnega kluba slovensko-hrvaških gospodarstvenikov SLO CRO, slovenskega veleposlaništva v Zagrebu in urada hrvaškega predsednika.

"Živimo v zelo nepredvidljivem času, v katerem so ključni dobri odnosi med sosedami," sta se danes v Zagrebu na poslovnem dogodku s slovenskimi in hrvaškimi gospodarstveniki strinjala predsednik Borut Pahor in hrvaški predsednik Zoran Milanović. Pahor je pri tem poudaril, da mora gospodarstvo kljub krizam ostati odprto v svet.

"Pred leti si nismo mislili, da bi bila prihodnost lahko tako nepredvidljiva, kot je zdaj, da bo v srcu Evrope tako velika vojna, kot je zdaj, s številnimi vprašanji, ki imajo malo odgovorov," je dejal Pahor na dogodku Business Meets Politics: Energetika danes in jutri ter dodal, da ni mogoče vnaprej vedeti, kdaj bodo izbruhnile krize.

Pahor: Ključna sta konkurenčno in v svet odprto gospodarstvo

Poudaril je še, da morata Slovenija in Hrvaška še naprej skrbeti za odlične medsebojne odnose in si prizadevati za mir v regiji, ključna pa sta tudi konkurenčno in v svet odprto gospodarstvo. "Naše ekonomije morajo biti fleksibilne, konkurenčne, v svet odprte in pripravljene na različne krize," je izpostavil. Dodal je, da je vse skupaj lažje, če je gospodarstvo globalno, liberalno in čim manj neposredno odvisno od države.

Pri tem je še enkrat pozdravil, da Hrvaška postaja članica schengenskega in evrskega območja, in dodal, da je pametno, da Slovenija Hrvaški ni dala veta oziroma blokade. Foto: STA

Milanović: Energija je vse

Milanović je dejal, da je energetika vse. "Energija ni blago. Če gledaš na energijo kot na blago, se boš prej ali slej prebudil s hladnim znojem na čelu. Energija je vse, varnost, neodvisnost," je poudaril.

"ZDA in Rusija vsaka na svoj način nista naključno neuničljivi državi brez vstopanja v kakršnekoli etične kategorizacije, ker imata določene tehnologije in neomejene količine za svoje potrebe. Kitajska ni več takšen primer, ker je odvisna od uvoza," je pojasnil Milanović. Na fotografiji Matjaž Han, Borut Pahor in Zoran Milanović. Foto: STA

Hrvaški predsednik je pri tem izpostavil, da Hrvati porabijo 3.900 kilovatnih ur električne energije na prebivalca letno, Slovenija pa skoraj sedem tisoč, kar po njegovih besedah kaže na to, kako močno je v kateri državi prisotna industrija.

Današnjega poslovnega dogodka se udeležujejo tudi slovenski gospodarski minister Matjaž Han, sekretar s hrvaškega ministrstva za gospodarstvo Ivo Milatić ter predstavniki nekaterih vodilnih podjetij iz obeh držav, kot so GEN energija, Petrol, Indeloop, Siemens Energy in Orbico.

Živalskemu vrtu dvopanjski čebelnjak

Slovenski predsednik je popoldne v trajni spomin zagrebškemu živalskemu vrtu podaril dvopanjski čebelnjak.

Na krajši slovesnosti, ob predaji tega darila Republike Slovenije mestu Zagreb, so bili navzoči tudi predstavniki slovenske manjšine na Hrvaškem. Foto: STA