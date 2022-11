Han: Vse skupaj mi je smešno, Borut Pahor je le Borut Pahor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zame je vsak doborodošel in to je to. Moram pa reči, da mi je vse skupaj smešno. Borut Pahor je le Borut Pahor," je o morebitvi Pahorjevi vrnitvi v stranko SD povedal Matjaž Han.

"Nisem v vodstvu stranke, Pahorja kot predsednika republike, kot prejšnjega predsednika stranke in tudi kot prijatelja zelo cenim in verjamem, da bo sprejel takšno odločitev, ki bo dobra za vse. Sem človek, ki v življenju gleda na stvari zelo pozitivno in ne negativno, zato mi je vsa ta zgodba, ali se bo Pahor vrnil v stranko, s čimer se zdaj ukvarjajo mediji in posamezniki, zelo odveč," se je na morebitno vrnitev Boruta Pahorja v stranko SD odzval minister za gospodarski razvoj Matjaž Han .

Matjaž Han: Zame je vsak dobrodošel

Dodal je, da je kot dolgoletni član stranke vesel, da sploh kdo želi priti v stranko SD, kamor prihajajo mladi in starejši, ki v Socialnih demokratih spoznajo neke vrednote, kjer lahko svoje ideje prek stranke tudi uresničujejo. Zato je zanj vsak dobrodošel, je dejal in povedal, da mu je osebno vse skupaj smešno, saj je "Borut Pahor vendarle Borut Pahor".

Prednik: Pahor ima pomanjkanje vrednot, ki si jih delimo kot socialni demokrati

"Nedvomno ima gospod Pahor tudi po zamrznitvi članstva zaradi opravljanja funkcije predsednika republike neizmeren potencial za prispevek k našim skupnim ciljem," je zapisal poslanec SD in vodja poslanske skupine SD Jani Prednik.

"Vsekakor pa je relevantno vprašanje za gospoda Pahorja, kaj so njegova pričakovanja v kontekstu reaktivacije v stranki. Vodstvo SD mu bo z veseljem prisluhnilo o morebitnih pobudah. Za nas je ključnega pomena sedanjost, v kateri naša stranka kuje načrte za prihodnost," je o stranki in načrtih SD povedal Prednik.

"Moramo vseeno biti iskreni in razumno je, da smo kritični do dejstva, da se Borut Pahor že dolgo ni angažiral pri naših naporih za boljšo prihodnost. Tega pa ne izpostavljam zato, ker bi stranki karkoli dolgoval na temelju podpore, ki smo mu jo dali za izvolitev. Izpostavljam zato, ker smo pri nekaterih njegovih odločitvah opazili skrb vzbujajoče pomanjkanje tistih vrednot, ki si jih delimo kot socialni demokrati in jih je predstavljal tudi kot svoje osebne vrednote," je dodal Prednik in povedal, da seveda verjame, da se predsednik Pahor ravno zaradi svojega dolgoletnega angažmaja v stranki SD dobro zaveda, da mu lahko vodstvene funkcije podeli le kongres stranke.

"Stranka Socialni demokrati o svojem vodstvu odloča demokratično, zato ne pričakujemo, da bo kljub vsem zaslugam apeliral na vodstvo, da se v njegovem primeru naredi izjema," je sklenil Prednik.

Tudi drugi člani stranke niso navdušeni nad Pahorjevo vrnitvijo

Glede morebitne vrnitve Pahorja v v stranko je bil zelo kritičen tudi predstavnik podmladka SD Luka Goršek. "Dva mandata popolne ignorance socialdemokratskih vrednot. Dve leti podpiranja krhanja demokracije. Imenovanje popolnoma nekompetentnega ustavnega sodnika ter večna tišina, ko se je SDS izživljala nad narodom. Zrel za nadzorni odbor stranke, ne pa aktivno vključenost," je zapisal na Twitterju.

Dva mandata popolne ignorance socialdemokratskih vrednot. Dve leti podpiranja krhanja demokracije. Imenovanje popolnoma nekompetentnega ustavnega sodnika ter večna tišina, ko se je SDS izživljala nad narodom.



Zrel za nadzorni odbor stranke, ne pa aktivno vključenost! https://t.co/9z1jLROQj1 — Luka Goršek (@GorsekLuka) November 3, 2022

Pahor zamrznil status, po koncu mandata pripravljen na pogovor z vodstvom stranke

"Kot predsednik republike sem, to vsi vedo, zamrznil svoj status v stranki. Funkcijo predsednika republike sem želel opravljati neobremenjeno. Želel sem, da ljudje vedo, da nisem nikomur dolžan. In tudi nisem bil. Vedno sem cenil podporo svoje stranke pri izvolitvi, tako pri prvi kot pri drugi. Stranka pa je vedela, da se zaradi tega ne bom vsiljeval njeni politiki in tudi ne bom pustil, da se ona vsiljuje moji," je v nedavnem intervjuju za Siol.net povedal predsednik Borut Pahor. S tem je sprožil govorice, da bi se lahko vrnil v stranko SD kot eden izmed njenih pomembnih članov, a kot je povedal sam, ne namerava biti zelo aktiven.

Kot je dodal Pahor, je sam pripravljen na pogovor z vodstvom stranke, a nima namena povzročati težav.

"Zdaj, po koncu mandata, pa mislim, da je prav, da se usedem z vodstvom stranke in se pogovorim. Morda bo kdo v stranki menil, da jim bom s tem, ko se bom znova aktiviral, povzročal težave. Tega ne želim. Če pa bodo menili, da je v redu, če bom član, čeprav se ne mislim zelo aktivirati in biti politični aktivist, potem pa tudi v redu. Skratka, glede tega sem pripravljen narediti tako, da bo stranki prav," je povedal Pahor.

Pahorju po zakonu pripada pravica do pisarne, dveh sodelavcev, tudi do diplomatskega potnega lista in varovanja leto dni po prenehanju funkcije. Pahor tudi še ni razkril, kaj bo počel v prihodnje. Njegov naslednik bo svoj mandat nastopil 23. decembra, dober mesec po drugem krogu predsedniških volitev, ki bodo prihodnjo nedeljo.