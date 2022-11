Pahor v Zagrebu: Ni alternative arbitražnemu sporazumu

"Predsedniki vlad urejajo odnose, predsedniki držav ustvarjajo atmosfero med dvema državama. Kolikor je bilo v moji moči, sem si kot premier in predsednik države prizadeval, da bi imeli urejene odnose," je izjavil Pahor. Ocenil je, da je od leta 2010 do danes spremenil ozračje odnosov med obema narodoma in državama.

"Odnosi Zagreba in Ljubljane so izjemno pomembni in imajo posebno težo. Moramo si prizadevati za to, da bi bili takšni, kot so danes," je dejal Milanović. Dodal je, da je podpisu arbitražnega sporazuma sledilo obdobje vzponov in padcev v odnosih med državama, v zadnjih dveh letih pa gre za kontinuiteto "odličnih odnosov". "Slovenija je najboljša hrvaška soseda," je dejal.

Milanović je dodal, da ima tako kot Pahor tudi on misijo braniti interese svoje države in naroda v mednarodnih okvirih. "Ko sem bil prisiljen umakniti Hrvaško iz arbitražnega sporazuma, je nastal malo neprijeten položaj, a so bili potem ti odnosi vedno boljši," je povedal Milanović. "Slovenija je odlična soseda. Če sem k temu prispeval vsaj malo, mislim, da si zaslužim pozitivno oceno."