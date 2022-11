Predsednik Borut Pahor se na Djerbi v Tuniziji udeležuje dvodnevnega vrha Mednarodne organizacije za Frankofonijo, na katerem je nastopil z govorom o digitalizaciji in umetni inteligenci. Vrh se osredotoča prav na vprašanja tehnologije in razvoja, a je tudi priložnost za razpravo o drugih vprašanjih, vključno z vojno v Ukrajini.

Gre za prvo udeležbo slovenskega predsednika na vrhu OIF (Organisation internationale de la Francophonie). Ena od dveh nosilnih tem srečanja sta poleg žensk in mladih še digitalizacija in umetna inteligenca.

Pahor je glede tega dejal, da so digitalne tehnologije danes nujne za vse vidike našega življenja in morajo postati dostopne vsem. Več je po njegovih besedah treba vlagati v digitalno infrastrukturo ter v ljudi in njihove digitalne spretnosti.

V tej luči je omenil tudi dosežke in dolgoletne izkušnje Slovenije na tem področju in med drugim spomnil, da so slovenski strokovnjaki aktivno sodelovali pri pripravi Unescovega priporočila o etični uporabi umetne inteligence.

Ob robu zasedanja se je sestal z generalno sekretarko OIF Lousie Mushikiwabo. V podporo slovenski kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta ZN 2024–2025 je opravil bilateralne pogovore z več sogovorniki iz držav članic OIF.

Predsednik Pahor se danes udeležuje zasedanja XVIII. Vrha Mednarodne organizacije za Frankofonijo (Organisation internationale de la Francophonie, OIF). ➡️ https://t.co/oY08vwGh96 pic.twitter.com/MPf83GRjoE — Borut Pahor (@BorutPahor) November 19, 2022

OIF, pri kateri ima Slovenija status opazovalke od leta 1999, je bila ustanovljena leta 1970 in danes povezuje 88 držav in vlad – 54 polnopravnih članic, sedem pridruženih članic in 27 opazovalk. S svojo dejavnostjo spodbuja učenje in rabo francoskega jezika ter podpira vrednote, kot so mir, demokracija, človekove pravice in kulturna raznolikost.

Voditelji tudi o situaciji ruski agresiji nad Ukrajino

Organizaciji trenutno predseduje Tunizija, ki je tudi njena ustanovna članica. Vrh je najvišji organ OIF in zaseda vsaki dve leti.

Dvodnevni vrh je sicer namenjen tehnologiji in razvoju, obenem pa ponuja tudi priložnosti za afriške in zahodne voditelje, da razpravljajo o drugih vprašanjih. Zlasti francoski predsednik Emmanuel Macron naj bi želel srečanje izkoristiti za pridobivanje držav pri izražanju nasprotovanje ruski agresiji nad Ukrajino.

Obenem je tako kot več drugih udeležencev pozval, naj organizacija znova prevzame večjo vlogo v mednarodni skupnosti, tudi pri reševanju trenutnih svetovnih kriz, piše francoska tiskovna agencija AFP.