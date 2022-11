Avstrijski predsednik zaradi bolezni preložil obisk v Sloveniji

Uradni obisk avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna v Sloveniji, ki je bil predviden za petek, je prestavljen na predvidoma začetek decembra, so danes sporočili iz urada predsednika republike Boruta Pahorja, ki ga je povabil na obisk. Razloga niso sporočili, so pa avstrijski mediji te dni poročali, da je Van der Bellen zbolel za covidom.

Avstrijska tiskovna agencija APA je v ponedeljek poročala, da so jim iz predsednikove pisarne sporočili, da bo Van der Bellen, ki je bil v soboto pozitiven na okužbo z novim koronavirusom, ta teden še naprej delal od doma in se za zdaj ne bo udeležil nobenega sestanka. Dodali so, da ima blag potek bolezni in da se "za zdaj počuti dobro".

Predsednik republike Pahor je pretekli teden sporočil, da bo Van der Bellen na njegovo povabilo ta petek v Sloveniji na uradnem obisku. Sprejel naj bi ga tudi premier Robert Golob.

Iz Pahorjevega urada so danes še sporočili, da bodo pravočasno obvestili o novem datumu obiska.

Na neformalnem delu obiska tudi Pirc Musarjeva

Pahorja bo po nedavnih volitvah sicer na položaju 23. decembra nasledila novoizvoljena predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki naj bi bila prisotna v neformalnem delu tega zadnjega uradnega obiska Van der Bellna v Pahorjevem mandatu.

Pahor in Van der Bellen sta se srečala že večkrat. Med drugim sta se leta 2020 skupaj udeležila dogodka ob 100. obletnici koroškega plebiscita, ko se je avstrijski predsednik v slovenščini koroškim Slovencem opravičil za krivice in zamude pri uresničitvi njihovih ustavnih pravic.