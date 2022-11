Tim Gajser vklesan v skalo, sledi še predsednikov zlati red

Čeprav motokros ni olimpijski šport, je dejstvo, da je še petič postal svetovni prvak, zagotovo dovoljšen razlog, da tudi Tim Gajser prejme odlikovanje predsednika države Boruta Pahorja. Zgodilo se bo v sredo. Dan prej so ga počastili v rodnih Pečkah. S skulpturo motokrosista, vklesanega v kamen. In seveda številke 243.

Tik pred iztekom mandata bo predsednik republike Slovenije Borut Pahor na sredini posebni slovesnosti v predsedniški palači državna odlikovanja izročil še štirim slovenskih športnikom. To so Alenka Artnik, Urška Žolnir Jugovar, Tadej Pogačar in Tim Gajser. Ker motokros ni olimpijski šport, je v različnih izborih in počastitvah pogosto neupravičeno prezrt. Petkratni svetovni prvak bo zdaj vendarle dobil največjo državno priznanje. Zlati red za zasluge je pred mesecem dni prejel tudi Primož Roglič.

Na Gajserja so se spomnili tudi v muzeju novejše zgodovine Slovenije, kjer trenutno poteka razstava ob tridesetletnici prvih olimpijskih odličij pod samostojno državo. Na ogled bo do aprila. Gajser je muzeju predal svojo čelado in dirkaški kombinezon.

Na svojem profilu na Instagramu pa je 26-letni motokrosist objavil, da ga je posebna čast doletela tudi v občini Makole oziroma v rodnih Pečkah. V osrednjem krožišču v vasi so mu postavili kamnito skulpturo – v kamen vklesanega motokrosista in njegovo številko 243. "Hvala," je na Instagramu zapisal svetovni prvak. Avtor sedem ton težke skulpture je kipar Franci Černelč.