Primož Roglič je državno odlikovanje zlati red za zasluge prejel v ponedeljek, Janja Garnbret in Benjamin Savšek že marca, Tadej Pogačar pa ga bo prejel enkrat do konca tega leta. Foto: Ana Kovač

Potem ko so se po vročitvi državnega odlikovanja Primožu Rogliču na družbenih omrežjih in forumih vnele debate o tem, zakaj podobnega priznanja ne dobi tudi Tadej Pogačar, dvakratni zmagovalec francoskega Toura, treh kolesarskih spomenikov in kolesarska številka ena, smo v uradu predsednika države preverili, kdaj tudi 24-letni Gorenjec lahko pričakuje podobno odlikovanje.

Predsednik države Borut Pahor je namreč že junija lani napovedal, da bo z zlatim redom za zasluge za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem poleg Primoža Rogliča nagradil še Tadeja Pogačarja in Janjo Garnbret.

Ker so športniki razpeti med različnimi tekmovališči, jih je težko dobiti v istem terminu, zato je predsednik odlikovanja razdelil ločeno.

Tako je prva dama športnega plezanja odlikovanje prejela že marca, takrat skupaj z olimpijskim prvakom Benjaminom Savškom, Roglič pa v ponedeljek, tik pred operacijo rame v UKC Ljubljana.

Športna plezalka Janja Garnbret je zlati red za zasluge prejela marca letos. Foto: Daniel Novaković/STA

Garnbretova je odlikovanje prejela s kanuistom Benjaminom Savškom, ki ju poleg odlikovanja druži tudi olimpijski naslov. Foto: Daniel Novaković/STA

Z ekipo Tadeja Pogačarja intenzivno iščejo termin

Medtem so nekateri pozabili, da odlikovanje čaka tudi na Tadeja Pogačarja, in tu je tudi treba iskati razloge za debate in ugibanja na forumih, zagotovo pa na to niso pozabili v uradu predsednika.

Kot so nam sporočili, z ekipo Tadeja Pogačarja intenzivno iščejo termin za vročitev odlikovanja in računajo, da se bo to zgodilo novembra ali najpozneje decembra, vsekakor pa še v mandatu Boruta Pahorja.

"Tudi s Primožem Rogličem oziroma njegovo ženo Loro smo dlje časa usklajevali termin in smo se bili pri tem pripravljeni prilagoditi," so nam sporočili iz urada predsednika države. Navsezadnje je naneslo, da so mu priznanje vročili po dobrodelnem dogodku v Mariboru, le nekaj ur pred operacijo rame v Ljubljani.

Zlati red za zasluge bo prejela tudi potapljačica na vdih Alenka Artnik, vendar datum še ni znan.

