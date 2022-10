Primož Roglič prestal operacijo rame in poslal jasno sporočilo

Fundacija slovenskega kolesarja Primoža Rogliča in Nova KBM sta v nedeljo v Mariboru organizirali dobrodelni dogodek Zlati krog. S kolesarskim šampionom se je na 60 kilometrov dolgo pot iz Maribora do Ptuja ter nazaj podalo 250 prijavljenih kolesarjev, za dober namen pa so zbrali 31.550 evrov. Roglič je dan zatem od predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejel državno odlikovanje zlati red za zasluge, zatem pa popoldne že prestal tudi operacijo rame, po kateri se je že javil na družbenih omrežjih. "Vrnil se bom," sporoča slovenski kolesar.

Dražitelji so se lahko v nedeljo po koncu preizkušnje potegovali za različne Rogličeve predmete, med drugim tudi za dres, ki ga je nosil na Dirki po Franciji, ter nekaj ročnih ur. Ves izkupiček, ki so ga zbrali s prijavninami in dobrodelno dražbo, je namenjen Fundaciji Primoža Rogliča, ki skrbi za razvoj mladih kolesarjev.

"Ponosni smo na sodelovanje s Primožem in Loro, saj nas povezujejo skupne vrednote – ambicija biti najboljši, profesionalen odnos in zaupanje," je v izjavi za javnost Nove KBM povedal njen predsednik uprave John Denhof.

"Svojim poslovnim partnerjem in strankam smo omogočili ekskluzivno doživetje, saj so v družbi olimpijskega prvaka prekolesarili več kot 60 kilometrov dolgo traso, skupaj pa smo pripomogli k razvoju kolesarstva in podpori mladih kolesarskih upov, ki jih prek Fundacije Primoža Rogliča spodbujata tudi Lora in Primož," je še pristavil Denhof. Sodelovanje, ki so ga pri Novi KBM letos podaljšali, vidijo kot priložnost za razvoj pristnega partnerskega odnosa z večplastnimi pozitivnimi učinki, ki se odražajo v širšem okolju, so dodali.

Dopoldne pri predsedniku, popoldne že operiran

Dogodek Zlati krog je na kolo zvabil številne rekreativne športnike. Navdušence nad kolesarjenjem je v popoldanskih urah pozdravil tudi predsednik Slovenije Borut Pahor, ta je danes na posebni slovesnosti v predsedniški palači Rogliču vročil državno odlikovanje, zlati red za zasluge. Zatem je Roglič popoldne že prestal operacijo rame, po kateri ga čaka od šest do osem tednov prisilnega počitka. Z ramo je imel Kisovčan težave že dlje časa, večkrat je utrpel tudi izpahe, nazadnje na letošnji Dirki po Franciji.

"Vrnil se bom," je v slogu Arnolda Schwarzeneggerja iz filma Terminator na Instagramu v videosporočilu dejal Roglič. "Operacija je uspela, zdaj je čas za okrevanje. Upam, da se kmalu spet vidimo na dirkah," je še pristavil 32-letni kolesar, ob tem pa pripisal: "Operacija rama – prvi del uspešen."

Primož Roglič po koncu sezone (video: Planet):

Utrinki z odlikovanja (Foto: Ana Kovač):

Utrinki z Zlatega kroga s Primožem Rogličem (Blaž Weindorfer/Sportida):

