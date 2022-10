Primož Roglič s počitniškimi pozdravi napoveduje nove projekte

Kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je zaradi poškodb, ki jih je staknil pri padcu na Dirki po Španiji, že končal sezono, se je svojim oboževalcem javil s počitnic in napovedal nove projekte. Prvi se obeta že to nedeljo v Mariboru.

"Zgodnji konec sezone zame, a zdravje je na prvem mestu. V naslednjih dneh se obeta nekaj velikih projektov," je Primož Roglič napovedal v objavi na družbenih omrežjih, kjer v družbi sina Leva nasmejan pozira na neznani počitniški destinaciji.

Prvi projekt ga čaka že to nedeljo, ko bo v Mariboru sodeloval na dobrodelnem kolesarskem dogodku Zlati krog s Primožem Rogličem.

V družbi ljubiteljev kolesarstva, ki so zasedli vsa razpoložljiva mesta v projektu, ki ga organizira skupaj z Novo KBM, bo kolesaril od Trga Leona Štuklja (start je ob 11. uri) mimo Hoč in Starš do Ptuja, nato pa mimo Dupleka nazaj do Maribora. Prihod je predviden ob 14.15.

"Osnovna trasa je dolga 61 kilometrov, tiste, ki bodo zmogli držati Primožev tempo, pa pri Vurberku čaka še 'hitri krog', kjer se bodo lahko v dodatnih sedmih kilometrih z Rogličem pomerili v vožnji navkreber," je zapisano v predstavitvi projekta.

Vsa sredstva, zbrana s prijavnino na kolesarski dogodek z dvema osvežilnima točkama (60 evrov), sprejemom (30 evrov) in dražbo dvokolesa iz oglasa na Novo KBM, Primoževega dresa in ur, bodo namenjena Fundaciji Primoža Rogliča, ki je bila ustanovljena z namenom okrepitve razvoja kolesarstva in pomoči mladoletnim športnikom.

Trasa, na kateri bo potekala dobrodelna kolesarska vožnja Zlati krog s Primožem Rogličem:

Za zvezdnikom ekipe Jumbo-Visma, ki bo 29. oktobra praznoval 33. rojstni dan, je zahtevna vroče-hladna sezona, v kateri je zmagal na dirki Pariz–Nica in Kriteriju po Dofineji, žal pa zaradi padca in poškodb odstopil na Touru in Vuelti.

