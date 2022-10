Življenje po zmagi na Touru? "Prve dneve sem raje ostal doma, sploh nisem hodil ven."

Veliki zmagovalec Dirke po Franciji Jonas Vingegaard si je za svojo prvo dirko po zmagoslavju na najbolj cenjeni, oblegani in medijsko izpostavljeni kolesarski dirki na svetu izbral Dirko po Hrvaški, CRO Race. Zakaj je od različnih možnostih izbral ravno to, ga na Hrvaško vežejo sentimentalni spomini iz otroštva? Je bil Danec po zmagi na Touru v stiku s Tadejem Pogačarjem, bo morda pred Lombardijo skočil še v Slovenijo, na obisk k Primožu Rogliču? Z Dancem smo se pogovarjali na cilju zadnje etape v Zagrebu.

Razočaran zaradi razpleta v zadnji etapi dirke CRO Race, a zadovoljen s formo. Foto: Alenka Teran Košir 25-letni Danec Jonas Vingegaard, ki je po julijskem zmagoslavju na Dirki po Franciji kar naenkrat postal vsesplošno znano kolesarsko ime, se je 65 dni po zmagi na francoskem Touru vrnil v tekmovalni ritem.

Za vrnitev v karavano si je izbral Hrvaško, kjer je šestdnevno dirko CRO Race izkoristil kot pripravo na Lombardijo (8. 10.), zadnji kolesarski spomenik in zadnjo dirko sezone.

Na provizorični startni listi mrgoli zvezdniških imen, zato ljubitelji kolesarstva ne pričakujemo nič manj kot spektakel. Že zdaj je jasno, da bo na dirki prvi kolesar lestvice UCI Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki bo poskušal ponoviti lansko zmago, na provizorični startni listi je tudi Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), v pogovoru za Sportal v Zagrebu je svojo udeležbo potrdil tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), ki je z dovršeno taktiko v zadnji etapi dirke CRO Race pripravil preobrat in z vodilnega mesta za pičlo sekundo izrinil zmagovalca Toura. Vingegaard po razpletu ni poskakoval od navdušenja, ima pa vseeno dober razlog za optimizem.

"Seveda sem razočaran, raje bi zmagal"

"Seveda sem razočaran, raje bi videl, da bi zmagal, a tako je pač v kolesarstvu. Mislim, da sem lahko zelo zadovoljen s svojo formo in da mi ne preostane drugega, kot da čestitam Mateju. Zmago si je zaslužil," je pohvalil Mohoriča, ki je pred zadnjo etapo za Dancem zaostajal osem sekund, potem pa v zadnji etapi po pravi matematični premetanki poskrbel za preobrat.

Najprej je na prvem letečem cilju etape pobral tri bonifikacijske sekunde, z drugim mestom v zadnji etapi jih je dodal še šest, skupaj torej devet odbitnih sekund, kar je zadostovalo za to, da je Vingegaarda izrinil z mesta vodilnega. O razpletu šestdnevne dirke je tako odločala ena samcata sekunda.

"Vedeli smo, da bodo poskusili (kolesarji ekipe Bahrain-Victorious, op. a.), tudi mi smo, a dejstvo je, da sam nisem dovolj hiter, da bi se z Matejem ali drugimi podobnimi kolesarji lahko kosal v šprintu." Foto: KL-Photo

"Vedeli smo, da bodo poskušali, a tudi mi smo"

Je Danca taktika ekipe Bahrain-Victorious presenetila? "Ne, vedeli smo, da bodo poskusili, tudi mi smo, a dejstvo je, da sam nisem dovolj hiter, da bi se z Matejem ali drugimi podobnimi kolesarji lahko kosal v šprintu," je priznal 25-letni kolesarki šampion, ki je julija v Franciji prevzel vlogo prve violine v ekipi Jumbo-Visma.

Zmagovalna trojka dirke CRO Race: drugouvrščeni Vingegaard, zmagovalec Matej Mohorič, in Oscar Onley na tretjem mestu. Foto: KL-Photo

Vesel, da se ni znašel na tleh

Na vprašanje, ali mu je padec skupine v zaključnem krogu zadnje etape po ulicah Zagreba preprečil višjo uvrstitev, je Vingegaard odkimal in dejal, da se na taki trasi tako ali tako ne bi vmešal v boj za najvišja mesta.

"Ne maram skupinskih sprintov in tudi brez padca v skupini me ne bi bilo v ospredju, tako da to ni pomenilo nobene razlike. Seveda sem vesel, da se nisem znašel na tleh, in žal mi je za fante, ki so se. Kljub drugemu mestu je to zame uspešna vrnitev na dirke. Lahko sem zadovoljen s formo in mirno pričakujem Dirko po Lombardiji."

Organizatorji bi morali razmisliti o varnosti

Na vprašanje, ali se bo Dirke po Hrvaški udeležil tudi v prihodnji sezoni, je odgovoril, da je to mogoče, a bo treba prej preveriti seznam dirk in pripraviti konkreten načrt za prihodnjo sezono. "Odvisno. Najprej od mojega programa za prihodnjo sezono in nato od trase za dirko CRO Race. Zaključni krogi po mestu bi lahko bili malo boljši, mislim, da morajo organizatorji o tem še malo razmisliti, da bo dirka bolj varna, kot je," je opozoril Vingegaard.

Na družbenih omrežjih je na nevarne odseke v zadnji etapi Dirke po Hrvaški opozoril tudi nekdanji kolesar in športni direktor, danes pa komentator kolesarskih dirk Johan Bruyneel:

Great to see that @UCI_cycling is making the riders’ safety one of their priorities nowadays. Look at this finishing circuit in final stage of Tour of Croatia 🇭🇷 today. WTF??!? pic.twitter.com/QN2iPoHDOR — Johan Bruyneel (@JohanBruyneel) October 2, 2022

"Pogačar kaže izjemno formo"

Danec bo že čez manj kot teden dni nastopil na Dirki po Lombardiji, na kateri se bo prvič po Touru pomeril s Tadejem Pogačarjem, glavnim rivalom na letošnji francoski pentlji.

"Veselim se prihodnjega tedna. Dirka po Lombardiji bo eden od pomembnejših ciljev letošnje sezone, se pa veselim tudi ponovnega dirkanja s Pogačarjem. Kot kaže, je v izjemni formi, zato pričakujem odlično dirko," se veseli Danec.

Tako kot v ciljih etap Toura se je Vingegaard tudi na Hrvaškem najprej javil na telefon. Foto: KL-Photo

Vingegaarda smo povprašali tudi, ali sta bila s Pogačarjem po Touru kakorkoli v stiku. Navsezadnje se vsi spominjamo njunega medsebojnega izkazovanja spoštovanja, različnih komičnih izpeljank iz skupnih fotografij v cilju, ki so navduševale splet. Sta v tem času našla čas za pogovor?

"Ne, nimam njegove številke in mislim, da tudi on nima moje, tako da nisva bila v stiku (smeh, op. p.). Tudi sicer mislim, da prostega časa ne bi preživljala skupaj, zagotovo pa drug do drugega gojiva veliko spoštovanje. Mislim, da je zelo prijeten fant. Druga stvar je tudi ta, da živi povsem drugje, kot živim jaz, tako da bi se bilo težko uskladiti, da bi se družila v zasebnem času," je odgovoril na naše vprašanje.

Kaj pa Primož Roglič? Se bo na poti iz Hrvaške v Italijo morda ustavili pri njem v Sloveniji? "Ne, potujem naravnost v Italijo, kjer se bom pripravil na konec sezone, tako da mislim, da ne."

Počitniški spomini

Zanimalo nas je še, zakaj je za vrnitev na dirke izbrali ravno hrvaško dirko, ali so poleg želje po etapni dirki kot pripravi na Lombardijo v ozadju še kakšni sentimentalni razlogi, je morda v otroštvu z družino počitnikoval na Hrvaškem.

"Kot otrok sem z družino res hodil na počitnice na Hrvaško, ne vem točno, kam, vem, da smo bili enkrat tudi na otoku, teh pa je na Hrvaškem precej, tudi med dirko sem to opazil. Ne spomnim se imena, a glavni razlog je bila priprava na Lombardijo in mislim, da bolje ne bi mogel izbrati."

Foto: KL-Photo

Pričakovano mu je bila najbolj všeč predzadnja, peta gorska etapa s ciljem v Labinu, na kateri je dosegel še drugo etapno zmago na dirki CRO Race in kjer je že vse kazalo, da se bo vpisal med skupne zmagovalce te hrvaške dirke, čeprav je sam opozarjal, da se zadnji dan lahko vse obrne na glavo, kot se tudi je. "Kot kolesarju mi je bila najbolj na kožo pisana sobotna kraljevska etapa. Zahtevna je bila ves dan, zaključek pa ni bil preveč eksploziven."

Življenje po zmagi na Touru? "Prve dneve sem raje ostal doma, sploh nisem hodil ven."

Za konec smo ga vprašali še, kako je biti v koži zmagovalca največje kolesarske dirke in živeti na Danskem, v deželi kolesarjev. Se mu je uspelo skriti pred množico oboževalcev?

Prve dni po zmagi na Touru je Vingegaard raje ostal kar doma. "Sploh nisem hodil ven. Zdaj? Zdaj je spet vse po starem," je zagotovil v pogovoru za Sportal. Foto: Guliverimage

"Glede na to, da živim v zelo majhnem kraju, kjer se vsi poznamo med seboj, tam nisem imel nobenih težav. Niso se dogajale nobene nore stvari, če lahko tako rečem. Bilo je precej normalno, kar pa bi težko rekel za prve dneve po vrnitvi iz Francije. Takrat sem raje ostal doma, sploh nisem hodil ven. Zdaj? Zdaj je spet vse po starem."

Kako dolgo je trajalo, da je spet prišel k sebi, da si je odpočil fizično in mentalno? "Težko rečem, res ne vem, preprosto sem si vzel čas in užival življenje. Potreboval sem tudi počitek, a ni bilo tako hudo, še vedno sem vozil kolo, poskušal sem biti čim bolj miren," je povedal kolesar, ki nikoli ni silil v ospredje in na tak način poskušal preživeti tudi evforijo po zmagi na najprestižnejši dirki v koledarju kolesarskih dirk.

