"To je bil kar eden od mojih ciljev, sezono sem si želel zaključiti v dobri formi," si je po nedeljskem zmagoslavju na Dirki po Hrvaški oddahnil slovenski kolesarski as Matej Mohorič. Letos je 27-letni Podbličan že navdušil z epsko zmago na kolesarskem spomeniku Milano–Sanremo, sezono pa bo zaključil še na eni slavni kolesarski klasiki, Dirki po Lombardiji prihodnjo soboto. Na tej bo po slavju na Hrvaškem v vlogi tihega favorita.

Za Matejem Mohoričem je naporno poletje, v katerem je zaostal za želenimi rezultati, čeprav se ga je lotil z odlično spomladansko popotnico. "V tem poletju sem imel precej zdravstvenih težav, šele pred potjo v Kanado sem se začel počutiti bolje. Odločil sem se izpustiti svetovno prvenstvo, da bi lahko več treniral, saj sem bil prepričan, da na prvenstvu ne bi bil v konkurenčni formi," je povedal v nedeljo v Zagrebu, kjer se je veselil skupne zmage na največji hrvaški dirki, z njo pa tudi vrnitve v pravo formo.

Matej Mohorič po zmagi na Dirki po Hrvaški (CRO Race):

"Sem sem pa že prišel z nekoliko boljšimi nogami, in izjemno vesel ter ponosen, da mi je s pomočjo ekipe uspelo ujeti to zmago," je bil vesel svoje tretje skupne zmage na večdnevnih dirkah v karieri. Pred Hrvaško je leta 2018 osvojil preizkušnji po Beneluksu in Nemčiji, ob tem pa ima na računu še pet zmag na enodnevnih dirkah, največja med temi pa je zagotovo letošnja Milano–Sanremo.

Foto: KL-Photo

S pretkano taktiko do velikega uspeha

Z moštvenimi kolegi iz Bahrain Victoriousa so na zadnji etapi Dirke po Hrvaški pripravili pretkano taktiko. Pred etapo je imel Podbličan osem sekund zaostanka za vodilnim Jonasom Vingegaardom, majhno možnost, da mu vendarle uspe ugnati slovitega Danca, junaka letošnje Dirke po Franciji, pa so zaznali v bonifikacijskih sekundah. Tako je Mohorič zaostanek za tri sekunde zmanjšal že na letečem cilju zadnje etape hrvaške pentlje, še za šest pa z drugim mestom v etapi, in slavil je tesno zmago z zgolj sekundo prednosti pred Vingegaardom.

Z Matejem Mohoričem smo se pogovarjali v cilju zadnje etape CRO Race v Zagrebu:

Matej, v zadnji etapi dirke CroRace vam je z matematično premetenko uspel popoln preobrat. Ste v zadnji etapi presenetili še sami sebe?

Matej Mohorič in moštveni kolega Jonathan Milan. Foto: Alenka Teran Košir Raje bi rekel, da so me presenetili moji sotekmovalci, ki so me dobesedno na rokah ponesli do skupne zmage. In to vsi od prvega do zadnjega.

Trije so nadzirali pobeg, saj nam danes nobena druga ekipa niti pod razno ne bi pomagala, saj je bilo to vsem v kontra interesu.

Na začetku etape je bilo ogromno napadov, tako da smo si vsi razdelili delo in po dobrih dveh urah dirkanja dopustili sprejemljiv pobeg, ki so ga nato fantje pred zaključnimi krogi po Zagrebu ujeli. Tam je vajeti v svoje roke prevzel izjemni Jonathan Milan, ki me je dobesedno spravil v žep in ponesel do drugega mesta v etapi in do skupne zmage na dirki, zraven pa še ves čas pogledoval nazaj, da ne bi bil slučajno on drugi v etapi in bi on pobral bonifikacije.

Vsa zahvala mojim moštvenim kolegom, danes sem jim samo sledil.

Po francoskem Touru se je izkazalo, da ste med najpomembnejšo dirko preboleli covid in mononukleozo, kar vam je povsem pobralo moči. Kako blizu ste temu, da bi lahko rekli, da ste tak kot morate na kolesu biti. Tisti pravi Matej Mohorič.

Zelo sem blizu. Nisem v tisti top formi, kot bi si želel, je pa občutek temu zelo blizu in tako sem se na dirki po Hrvaški tudi počutil.

Ko govoriva o Dirki po Hrvaški ne moreva mimo vašega mladega sotekmovalca Jonathana Milana, ki je na dirki pustil res velik pečat. Že po prvi etapi je oblekel rdečo majico vodilnega in v njej vztrajal vse do četrte etape, za nameček je zmagal še v razvrstitvi najboljših po točkah. Ni delal le zase, zelo se je razdajal tudi za ekipo. Kot ste že omenili, je v zaključku zadnje etape odigral ključno vlogo v vašem lovu na skupno zmago. Kako je sam doživel hrvaško preizkušnjo?

Ja, Jonatan je opravil zelo veliko delo. Tako kot jaz je tudi sam letos imel kar velike zdravstvene težave, imel je vnetje določenih mišic v telesu, kar je pomenilo, da je bil tri mesece brez kolesa, za nameček zdravniki niso točno vedeli, kaj je z njim narobe. Zaradi svoje konstitucije ima tudi nekaj težav s hrbtom. Tako da ja, tudi on je zelo vesel, da se je vrnil na vrhunski nivo. Fant je zelo mlad, isti letnik je kot Remco Evenepoel, letnik 2000, in prepričan sem, da je pred njim še zelo svetla prihodnost. Iz dirke v dirko se uči in mislim, da je v pravem okolju, da se bo razvil v zelo dobrega šprinterja.



22-letni Milan je na Dirki po Hrvaški z dvema etapnima zmagama in modro majico najboljšega sprinterja, pustil izjemen pečat. Foto: KL-Photo

Kako ste doživeli dirko CRO Race? Po televiziji smo lahko spremljali spektakularne prizore hrvaške narave, ob trasi pa dokaj malo ljudi, kar je precej drugače kot denimo na dirki po Sloveniji.

Res je, navijaško vzdušje na Hrvaškem se nikakor ne more primerjati s tistim v Sloveniji. Navdušenje nad kolesarstvom na Hrvaškem ni tako veliko kot je pri nas, pa vendar, dirka CRO Race raste iz leta v leto, poleg tega jo zelo veliko ljudi spremlja v televizijskem prenosu, zato je za nas ravno tako pomembna in se sem radi vračamo.

Katera etapa vam je bila v največji užitek?

Najbolj zanimiva mi je bila predzadnja, sobotna etapa od Opatije do Labina, ker je bila zanimiva od začetka do konca. Bilo je na meji ali bo skupina z Jonathanom ujela priključek ali ne, najbolj atraktivna pa je bila trasa ob morju. Vreme je bilo na začetku res nekoliko kislo, neobičajno za Hrvaško, pa vendar je za nami krasna dirka. Kar zadeva traso se mi zdi super, da se vse dirke ne končajo na klanec, saj sicer vedno zmaga tisti, ki je najboljši v vzponih.

Foto: KL-Photo

Kako rangirate uspeh na Dirki po Hrvaški? Zmaga je zagotovo super za samozavest, dodatna potrditev, da ste v formi.

Da, sicer pa sam to začutim že na treningu, je pa to vedno lepo potrditi na dirki. Vedno je lepo zmagati, ne samo zaradi mene, ampak zaradi ekipe. Na manjše dirke prihajamo predvsem z mlajšimi kolesarji, ki na takih preizkušnjah nabirajo izkušnje, se učijo, kako je dirkati kot ekipa, kako je treba podpirati eden drugega. Mislim, da smo z ekipnim delom vse to na Hrvaškem tudi dokazali.

Kaj vas čaka pred sobotno dirko po Lombardiji? Počitek ali novo merjenje moči?

Da. V četrtek bom nastopil na dirki Gran Piemonte, v soboto pa me čaka zaključek na Lombardiji. Tam bom sicer težko posegel po odmevnejšem rezultatu, gremo pa tja z močno ekipo in visokimi ambicijami.

Z Lombardijo se (še) ni povsem spoprijateljil

Mohorič, ki je letos z vratolomnim spustom z znamenitega Poggia, presenetil svetovno kolesarsko elito in osvojil kolesarski spomenik Milano–Sanremo, bo na Dirki po Lombardiji nastopil tretjič v karieri, z njo pa se (še) ni povsem spoprijateljil. Leta 2018 je bil tam 56., lani pa ni prišel do cilja. Vsekakor bo poskušal na dirki odpadlega listja zabeležiti svoj najboljši izid v karieri.

Na širšem seznamu kolesarjev Bahraina za Il Lombardijo sta tudi Jan Tratnik in Domen Novak, a končne selekcije še ni. Zagotovo pa bo tam lansko zmago branil Tadej Pogačar, morda tudi s pomočjo Jana Polanca, ki je za zdaj umeščen na širši seznam kolesarjev moštva UAE Emirates, zanesljivo pa tam ne bo Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki je sezono že končal.

