Odlična novica za slovenske ljubitelje kolesarstva

Mednarodna kolesarska zveza UCI je potrdila dobro delo organizatorjev dirke Po Sloveniji ter to etapno dirko za naslednja tri leta ponovno uvrstila v serijo ProSeries. Visoka kategorizacija, umeščena takoj za "prvo ligo" UCI WorldTour, je zagotovilo, da bomo na slovenskih cestah tudi v prihodnje navijali za nekatere najboljše kolesarje na svetu. Dirka bo prihodnje leto potekala od 14. do 18. junija 2023.

Dirka Po Sloveniji je bila del ProSeries že zadnja tri leta, kar jo postavlja ob bok etapnim dirkam po Nemčiji, Omanu, Norveški in Veliki Britaniji, skupaj pa je v koledarju za sezono 2023 50 dirk te kategorije, od tega 20 etapnih. Na teh dirkah lovijo zmage najboljše ekipe na svetu, hkrati pa so priložnost tudi za ekipe razreda ProSeries in kontinentalne ekipe, zato je dirkanje raznoliko in napeto.

"To je priznanje za dobro opravljeno dosedanje delo. Zahvaljujemo se vsem destinacijam, sponzorjem in navijačem, ki so pripomogli k temu, da je postala dirka Po Sloveniji velik mednarodni spektakel, prav tako pa seveda tudi vsem kolesarjem in ekipam, ki se na naših cestah borijo za zeleno majico in druge lovorike. Dirka je postala s prenosom na Eurosportu še bolj mednarodno prepoznana, 300 tisoč navijačev ob cestah letošnje izvedbe pa je potrditev, da smo Slovenci tudi kolesarski narod. Ponovno uvrstitev dirke v serijo ProSeries jemljem kot priznanje in odgovornost, že zdaj pa se vsi skupaj veselimo, da se vidimo na naslednji dirki, že 29. po vrsti," je ob tem povedal organizacijski direktor dirke Bogdan Fink.

Organizator dirke Po Sloveniji je Kolesarski klub Adria Mobil, poleg destinacij pa so glavni partnerji dirke Telekom Slovenije, Adria Mobil, Krka, Fiat, Slovenska turistična organizacija in Kolesarska zveza Slovenije.

Dirka Po Sloveniji bo potekala od 14. do 18. junija 2023, tudi kot zadnja priprava na največjo etapno dirko na svetu.

