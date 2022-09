Junija smo na Sportalu poročali o 21-letnem mehaniku Janu Bevcu, ki se mu je z zmago na unikatni a vdiciji z naslovom Naslednji top mehanik (The Next Top Mecanic) ponudila priložnost za delo v nizozemski kolesarski ekipi Jumbo-Visma. Kaj vse je Bevc, ki trenutno še vedno dela za novomeško Adrio Mobil in je ta hip na Dirki po Hrvaški, doživel v zadnjih mesecih?

Kot smo že poročali, so pri nizozemski kolesarski ekipi Jumbo-Visma, ki ima v svojih vrstah tudi enega najboljših kolesarjev na svetu Primoža Rogliča, v novi sezoni pa se ji bo pridružil še Jan Tratnik, v začetku junija v sodelovanju s svojim glavnim sponzorjem, podjetjem Visma, prvič v zgodovini prek avdicije iskali novega mehanika, ki bi okrepil njihove vrste.

Na natečaj z naslovom The Next Top Mecanic se je prijavilo več kot 200 kandidatov iz 16 držav, v finale pa so se prebili štirje, od tega kar dva Slovenca: Jan Bevc, nekdanji kolesar Adrie Mobil in danes njihov mehanik, ter Urban Ferenčak, nekdanji tekmovalec v olimpijskem krosu in selektor slovenske reprezentance v tej disciplini, tehnični trener in mehanik.

Jan Bevc med letošnjo dirko Po Sloveniji Foto: Ana Kovač

Za četverico, ki je najprej morala opraviti spoznavni intervju, so pripravili tri sklope izzivov, pri katerih so bili v Jumbo-Vismi pozorni na njihovo znanje, iznajdljivost in ekipni duh. Najbolj jih je prepričal prav slovenski mehanik Bevc. Ta je izkušnje nabiral v kolesarski trgovini JB, kjer se je ogromno naučil od Primoža Šegine, ter v ekipi Adria-Mobil, kjer se je učil od Dejana Riflja in ga pozneje, ko je ta delo nadaljeval pri Bahrain-Victoriousu, tudi nadomestil.

"Potrditev, da sem dober v tem, kar počnem"

Od avdicije so zdaj pretekli že skoraj štirje meseci. Kako Bevc na celotno izkušnjo gleda s časovne distance?

"Zmaga na tekmovanju Naslednji top mehanik zame pomeni potrditev, da sem dober v tem, kar počnem. To je izjemno priznanje, ki mi daje še več samozavesti," je v izjavi za spletno stran Jumbo-Visme povedal Bevc, ki je svoje znanje vodstvu nizozemske ekipe že dokazal tudi v praksi.

Foto: Vid Ponikvar

Sredi avgusta so ga namreč povabili na Dirko po Danski, kjer je okusil vse plati dela mehanika v kolesarski ekipi, od čiščenja in priprave koles, menjave pnevmatik do deljenja bidonov in hrane na okrepčilnih postajah.

"Težko opišem, kako izjemen občutek je bil, ko sem se ekipi pridružil na dirki. Nasmešek mi kar ni in ni izginil z obraza. V čast mi je bilo nositi ekipna oblačila. Pred odhodom na Dansko nisem imel kakšnih posebnih priprav, delal sem pač tisto, kar počnem običajno in kar sem počel tudi v finalu avdicije. Rekel sem si, samo ne bodi nervozen in vse se bo odlično izšlo. Očitno mi je to pomagalo, saj je na koncu tako tudi bilo," je nad celotno izkušnjo navdušen nekdanji kolesar Adrie-Mobil, ki je v enajstletni karieri v mlajših kategorijah dobil več kot 150 dirk doma in v tujini. Športno kariero je končal pri starejših mladincih. Zadnjo dirko (na velodromu) je odpeljal v začetku leta 2020.

Bevc bo po novem skrbel tudi za kolo Primoža Rogliča in Jana Tratnika, ki bosta od prihodnje sezone del iste ekipe. Foto: Guliverimage

Kot je povedal, so ga v ekipi vsi lepo sprejeli. "Na začetku sem bil nekoliko nervozen, vendar sem se kmalu po tem, ko sem člane ekipe spoznal osebno, počutil odlično. Še posebej lepo sta me sprejela oba mehanika. Razkazala sta mi prostore in mi pojasnila, kakšen je sicer njihov način dela. Ne bi si mogel predstavljati boljšega začetka in dobrodošlice," je zadovoljen slovenski mehanik.

"Vsak dan je bil zame dragocen, saj sem se vsak dan česa novega naučil. Kolesarstvo na tej ravni je precej drugačno od tistega, kar sem sicer vajen, zato sem ogromno odnesel iz tega tedna. Po nekaj dneh smo se že lahko šalili med službo. Lep občutek je biti del ekipe. Vzdušje v ekipi je zelo profesionalno, a še vedno je dovolj prostora za sproščenost, kar mi veliko pomeni."

V sezoni 2023 bo mehanik Jumbo-Visme

Tako kot je bilo že pred avdicijo zagotovljeno, so Bevcu v Jumbo-Vismi ponudili pogodbo za delo v ekipi, a je bilo vse še vedno odvisno od tega, ali se bo vključil v ekipo. Ko je bila tudi ta alineja odkljukana, dilem, ali naj ga povabijo v svoje vrste, ni bilo več.

Bevc je ob tem dejal, da je na to ponosen. "Da sem to dosegel pri 21 letih, je cilj, za katerega sem trdo garal. Komaj čakam na začetek naslednje sezone. Hvaležen sem podjetju Visma za priložnost, brez njih zdaj ne bi bil del ekipe Jumbo-Visma. To je ključni trenutek moje kariere mehanika in vem, da se v tej ekipi lahko ogromno naučim in zrastem," je prepričan še en Slovenec, ki se bo pridružil ekipi Jumbo-Visma. Poleg Rogliča in po novem Tratnika, tam kot maser dela tudi Jernej Švab.

