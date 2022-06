Slovenec z zmago na avdiciji do sanjske priložnosti pri Jumbo-Vismi #video

Jan Bevc, nekdanji kolesar, danes mehanik kolesarske ekipe Adria-Mobil, je veliki zmagovalec avdicije The Next Top Mecanic, s katero so pri ekipi Jumbo-Visma iskali mehanika, ki bo v prihodnji sezoni okrepil njihove vrste.

Jan Bevc, nekdanji kolesar, danes mehanik kolesarske ekipe Adria-Mobil, je veliki zmagovalec avdicije The Next Top Mecanic, s katero so pri ekipi Jumbo-Visma iskali mehanika, ki bo v prihodnji sezoni okrepil njihove vrste. Foto: Ana Kovač

Enaindvajsetletni Jan Bevc, nekdanji kolesar, zadnje leto pa mehanik pri novomeški kolesarski ekipi Adria-Mobil, je veliki zmagovalec unikatne avdicije Naslednji top mehanik (The Next Top Mecanic), ki so jo pri nizozemski ekipi Jumbo-Visma izvedli v začetku tega meseca. Bevcu se z zmago odpirajo številne priložnosti.

Pri nizozemski kolesarski ekipi Jumbo-Visma, ki ima v svojih vrstah tudi enega najboljših kolesarjev na svetu Primoža Rogliča, so v sodelovanju s svojih glavnim sponzorjem, podjetjem Visma, prvič v zgodovini preko avdicije iskali novega mehanika, ki bi okrepil njihove vrste.

Jan Bevc je veljal za enega najobetavnejših kolesarjev v zgodovini kluba Adria Mobil. V enajstletni karieri v mlajših kategorijah je dobil več kot 150 dirk doma in v tujini. Športno kariero je zaključil pri starejših mladincih. Zadnjo dirko (na velodromu) je odpeljal v začetku leta 2020. Foto: Ana Kovač

Na natečaj z naslovom The Next Top Mecanic se je prijavilo več kot 200 kandidatov iz 16 držav, v finale pa so se prebili štirje, od tega kar dva Slovenca: Jan Bevc, nekdanji kolesar Adrie Mobil in danes njihov mehanik, ter Urban Ferenčak, nekdanji tekmovalec v olimpijskem krosu in selektor slovenske reprezentance v teh disciplini, tehnični trener in mehanik.

Za četverico, ki je najprej morala opraviti spoznavni intervju, so pripravili tri sklope izzivov, kjer so bili pri Jumbo-Vismi pozorni na njihovo znanje, iznajdljivost ter ekipni duh, in najbolj jih je prepričal prav slovenski mehanik Bevc. Ta je izkušnje nabiral v kolesarski trgovini JB, kjer se je ogromno naučil od Primoža Šegine, in v ekipi Adria-Mobil, kjer se je učil od Dejana Riflja in ga pozneje, ko je ta delo nadaljeval pri Bahrain-Victoriousu, tudi nadomestil.

Bevc na Veliki nagradi Kranja leta 2016. Foto: Vid Ponikvar

Mladi Dolenjec si je z zmago na avdiciji zagotovil enoletno pogodbo pri ekipi Jumbo-Visma.

Kako ste prišli do avdicije pri ekipi Jumbo-Vismi? Kako ste sploh izvedeli za razpis, vas je kdo prijavil?

Informacije o razpisu mi je poslala naša maserka, sam tega sploh nisem vedel. Rekel sem si, da bom za hec poskusil, bomo videli, kaj bo. Naprej sem jim poslal svoj življenjepis z opisom svojega dela, ki so ga v pri Jumbo-Vismi natančno pregledali in na podlagi tega naredili ožji izbor kandidatov.

Rekel je, da bo za hec poskusil in nazadnje je celo zmagal. Foto: Ana Kovač

V naslednjem krogu smo morali poslati seznam licenc, ki smo jih opravili, na primer izpit za vožnjo avtomobila in kamiona, na podlagi česar so naredili naslednji izbor. Zadnjih deset kandidatov so poklicali, da so nas pobližje spoznali in od teh desetih so nazadnje izbrali štiri kandidate, ki smo odpotovali na Nizozemsko.

Najprej z letalom do Amsterdama in nato z avtom do servisne cone ekipe Jumbo-Visma v bližini Eindhovna. Med finalisti sta bila še Španec (Ander Basilio Iza, op. a.) in Danec (Jakob Ravn, op. a.).

Na letošnji dirki Po Sloveniji je bil Bevc prisoten kot mehanik ekipe Adria-Mobil. Foto: Ana Kovač

Na Nizozemsko sem potoval 1. junija, avdicijo pa smo imeli dan pozneje, 2. junija. Tam so nas ozvočili in oblekli v majice The Next Top Mecanic. Avdicija se je začela z intervjujem z organizacijsko menedžerko ekipe Esro Tromp in vodjem servisne cone Marcelom Kruithofom, kjer smo morali predstaviti sebe in svoje delo.

Sledil je praktični del avdicije, kjer smo najprej v določenem časovnem obdobju sestavljali feltno, pri čemer niso ocenjevali samo hitrosti, ampak tudi našo organiziranost in urejenost delovnega prostora.

Dogajanje na avdiciji si lahko ogledate v treh spletnih epizodah The Next Top Mecanic. Dogajanje je povezovala voditeljica Eurosporta Orla Chennaui.



Avdicija The Next Top Mecanic, 1. del:

Druga naloga je bila simulacija dirke, kjer so nas na podlagi žreba razvrstili v pare, bil sem v ekipi s Špancem, Urban pa z Dancem, naša naloga pa je bila kolesa iz kamiona po prioriteti tekmovalcev razvrstiti na spremljevalni avto, še prej pa kolesa pregledati in urediti – od menjalnikov, diskov, skratka, vse od a do ž na kolesih, napumpati gume in podobno. Pri tej nalogi ni bil ključen čas, ampak sta bila v ospredju organiziranost in timsko delo.

Zadnja naloga je bila še bolj praktična, šlo je za simulacijo dirke. Na poligonu smo morali kolesarju ekipe Pascalu zamenjati gumo in ga potisniti, da se je čim hitreje priključil dirki. Tukaj je odločal čas.

Snemanje je potekalo od osme ure zjutraj do 19. ure. Skratka, vse se je zgodilo zelo na hitro.

The Next Top Mecanic, 2. del:

Vas je presenetilo, ko ste na razglasitvi zaslišali svoje ime?

Če sem povsem iskren, sem bil najbolj presenečen nad tem, da sem sploh prišel v finale, po izzivih pa ne več. Praktičen del sem vsaj po svoji oceni zelo dobro izpeljal, bolje kot ostali. Dober občutek je, ko ti pri 21 letih uspe nekaj takega.

Kaj ste prejeli za nagrado?

Naprej pozlačen zaboj z orodjem, naslednje leto pa me čaka delo pri ekipi Jumbo-Visma. Za začetek odhajam tja za eno sezono.

The Next Top Mecanic, 3. del: razglasitev zmagovalca

Boste že prej potipali teren?

Bomo videli, bom pa najverjetneje že letos z njimi preživel tri dni na kateri od dirk.

