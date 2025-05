Adria Mobil ima leto številnih jubilejev. Pred 60 leti so razvili in izdelali prvo počitniško prikolico pod blagovno znamko Adria, pred 20 leti so postavili tudi novo tovarno.

Avtodome v Novem mestu izdelujejo od leta 1998

Ob tem pa so letos izdelali in prodali jubilejni 55-tisoči van in stotisoči avtodom pod znamko Adria. Novomeščani so blagovno znamko Adriatik, s katero so najprej tržili segment avtodomov, registrirali že leta 1968. Toda zaradi zahtevnih gospodarskih razmer je proizvodnja avtodomov stekla kar nekaj let pozneje.

Med letoma 1986 in 1992 je proizvodnja tako potekala v belgijskem Deinzeju, začetek proizvodnje avtodomov v Novem mestu se je začel v letu 1998, začetek proizvodnje vanov v novomeški tovarni pa leta 1995. V šestdesetih letih so pod blagovno znamko Adria izdelali in prodali več kot 725 tisoč počitniških vozil – počitniških prikolic, avtodomov in vanov.

