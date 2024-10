Roglič o prvi plači in prelomnici v svoji kolesarski karieri: 300 evrov in Giro 2016 #video

Primož Roglič je te dni polno zaposlen. V ospredju so obveznosti, povezane z njegovo Fundacijo, in odgovarjanje na najrazličnejša vprašanja. Zasavec, ki bo prihodnji torek, 29. oktobra, praznoval 35. rojstni dan, je gostoval tudi v spletni epizodi Zasliševalnice, ki jo pripravlja nekdanji gorski kolesar in ustvarjalec kolesarskih video vsebin Kristjan Vreček.

Pri Adrii Mobil je dobil vpogled v svet cestnega kolesarstva

Povedal je, da je v treh letih, ki jih je preživel v novomeškem klubu Adria Mobil, spoznal, kaj cestno kolesarstvo v praksi sploh pomeni. "Pred tem se mi ni niti sanjalo, prav tako nisem nikogar poznal iz sveta cestnega kolesarstva. Pred tem sem dirke lahko spremljal samo na televiziji, kjer so predvajali Tour de France in podobne dirke, da sem vsaj malo videl, kako je to sploh videti. Zdelo se mi je noro in sam pri sebi sem si mislil, da je to nekaj zame, nekaj, kar bi tudi jaz lahko počel. Z glavo sem bil pri stvari in bil sem vzdržljiv. Pri Adrii sem dobil prvi vpogled v to, kaj dirkanje sploh pomeni, kaj so etapne dirke in podobno."

Prva plača? 300 evrov, kolo in priložnost.

Prvo pogodbo z Adrio Mobil je podpisal leta 2013. "Moja prva plača je znašala 300 evrov, s tem da sem Bogdanu (Finku, direktorju Adrie Mobil, op. a.) rekel, da ne potrebujem plače, potrebujem samo kolo in priložnost, da se preizkusim in vidim, ali mi to sploh ustreza. Bogdan je rekel: 'Ne ne, nekaj ti moramo dati." In to je to, to je bil začetek," je razkril Roglič.

Prvo profesionalno pogodbo je podpisal tri leta pozneje, pri 27 letih, ko je prestopil v nizozemsko ekipo LottoNL-Jumbo. "Takrat nisem čutil nobenih dvomov, ker v resnici nisem ničesar poznal. Če ne veš in če se ne obremenjuješ s tem, kaj te čaka, preprosto narediš in greš, potem pa izzive, ki ti jih pripelje pot, preprosto premaguješ. In to je to."

Roglič je leta 2016 v 1. etapi Gira v kronometru zaostal samo za Tomom Dumoulinom. Foto: Guliverimage

Prelomnica? Prolog na Giru 2016.

Kdaj je vedel, da je v kolesarstvu dober, da mu lahko uspe? "Mislim, da je bil prelomen moj prvi Grand Tour, moj prvi Giro leta 2016, ko sem na prologu v Apeldoornu osvojil drugo mesto, takoj za Tomom Dumoulinom. Takrat sem dojel, da znam voziti tudi kronometer, in začutil, da morda lahko nekaj dosežem."

Andreas Goldberger Foto: Guliverimage

Sanjal o čeladi z logotipom energijske pijače

Roglič se je leta 2024 iz Visme preselil k ekipi BORA - hansgrohe, ki se je zaradi pridružitve proizvajalca energijskih pijač preimenovala v Red Bull - BORA - hansgrohe. Na vprašanje Vrečka, ali je kdaj sanjal o tem, da bi nosil čelado s tem slovitim logotipom, je Roglič odgovoril, da si je kot skakalec tudi sam želel nositi čelado, kakršno je nosil smučarski skakalec Andreas Goldberger, na koncu pa mu je to uspelo v vlogi kolesarja.

Ob spominih na Tour 2020 ne čuti grenkega priokusa

Seveda ni šlo brez vprašanja o Tour de France leta 2020, ko je Roglič skupno zmago na največji kolesarski dirki izgubil v predzadnji etapi, ko ga je v vožnji na čas prehitel rojak Tadej Pogačar. Bi Roglič v zvezi s tem Tourom karkoli spremenil in ali ob končnem drugem mestu na tisti izvedbi Toura občuti grenak priokus? "Sploh ne razmišljam o tem, niti nimam zaradi tega grenkega priokusa. To je bil maksimum, ki sem ga dosegel, in za tem stojim," je Roglič športno priznal zmago Tadeju Pogačarju.

Roglič s sinom Aleksom na dobrodelni dražbi v Novi Gorici. Foto: Ana Kovač

Brezpogojna podpora družine

V pogovoru se je posebej zahvalil svoji družini, partnerici Lori in otrokoma Levu in Aleksu, ki mu brezpogojno stojijo ob strani. "Ogromno časa preživimo narazen, 11 tednov sem na višinskih pripravah, potem so tu še dirke in grand touri, torej so to meseci in meseci, in za to, da mi dajo to možnost, da živim svoje sanje, da delam tisto, v čemer sem dober in uživam, sem jim izjemno hvaležen."

Kaj Roglič svetuje mladim športnikom?

In kaj Roglič svetuje mladim nadobudnim športnikom? "Naj vztrajajo v tistem, kar so si zadali, da ne gledajo toliko na sam rezultat, ker je rezultat posledica, ki se zgodi ali ne. Ni moja želja, da bi bili vsi otroci kolesarji ali vrhunski športniki, ampak predvsem to, da so dobre volje, da se smejijo in so optimisti, kar je nekaj, za kar lahko poskrbimo sami, in sicer z načinom, kako gledamo na stvari, da se borijo in so iz dneva v dan bližje tistemu, kar so si zadali in v čemer uživajo."

