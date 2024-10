"Gianni Moscon bo velika pridobitev predvsem našo ekipo za klasike, ki smo jo v zadnjem času okrepili z več mladimi talenti," so danes sporočili iz moštva Red Bull - BORA - hansgrohe. "Ekipa je v tem prestopnem roku doživela menjavo generacij. Šest od trenutno osmih novih kolesarjev je mlajših od 25 let," so še sporočili kolesarski rdeči biki, Moscon pa v to pomlajeno vrsto prinaša prepotrebne izkušnje.

30-letnik iz Trenta je v karieri nastopil na 25 spomenikih in osmih grand tourih, zbral pa je 11 zmag. "Neverjetno sem navdušen, da se bom pridružil Red Bull - BORI - hansgrohe in začel to novo poglavje v kolesarski karieri. Od trenutka, ko sem spoznal Ralpha (Denka, op. p.), je bilo jasno, da sva na isti valovni dolžini. Zaupanje, ki ga imata Ralph in ekipa vame, me motivira, odločen sem, da pokažem svoje najboljše predstave. To je odlična priložnost in komaj čakam, da začnem," je za klubsko spletno stran povedal Moscon.

Gianni Moscon will ride for us from the upcoming season. The 30-year-old will primarily support the team's classics squad, which has recently been bolstered by several young talents. He is approaching his 10th WorldTour season.



Izvršni direktor ekipe, ki je v prejšnji sezoni v svoje vrste privabila slovenskega zvezdnika Primoža Rogliča, letos pa s prihodom Red Bulla dobila krila, Ralph Denk pa od nove pridobitve pričakuje tudi pomoč na dirki vseh dirk, francoskem Touru. "Ko pomislim na Giannijev potencial, pomislim na Pariz–Roubaix leta 2021 in njegov impresiven solo napad, ki ga je ustavila predrta guma. Upamo, da ga bomo v novem okolju vrnili na to raven. Ob njegovih izkušnjah pa pogledujemo tudi preko klasik. Že letos poleti smo na Touru videli, kako dobro je izpolnil svojo vlogo cestnega kapetana."

