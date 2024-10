Izkušnja s Pogačarjem: Sploh si ne morete predstavljati

Dirkači v svetovnem prvenstvu formule 1 so zbrani v Teksasu, kjer jih konec tedna čaka dirka za veliko nagrado ZDA. Eden od zvezdnikov Carlos Sainz pogosto trenira tudi na dirkalnem kolesu. Je zelo fit, kar mora biti kot voznik F1. Toda krog s kolesarskim asom Tadejem Pogačarjem, njegovim sosedom v Monaku, je Sainza pripeljal do njegovih meja.

Na prizorišču VN ZDA se je Sainz lahko za nazaj nasmejal svojemu trpljenju na dirkalnem kolesu. Dirkač formule 1 se je razgovoril, da je imel "briljantno idejo". A ni mislil resno, ko je 30-letnik z novinarji klepetal o kolesarski vožnji s Tadejem Pogačarjem.

V začetku meseca sta se dobila in skupaj vozila v Monaku, da bi proslavila Pogačarjevo zmagoslavje na svetovnem prvenstvu. Kot je dejal Sainz na novinarski konferenci pred VN ZDA v Austinu, je med vožnjo zelo trpel.

"To je bila najtežja kolesarska vožnja, kar sem jih opravil v življenju," je bil odkrit španski zvezdnik.

S Pogačarjem sta namreč soseda v kneževini, pravi Sainz, ki je dodal, da se tam pogosto odpravita na t. i. izlete na kavo.

"Sploh si ne morete predstavljati, kako močno tip pritiska na kolesu." Foto: Guliverimage

"Pogačar te ne pusti zadaj, za seboj"

Tako opravita kakšnih 30 ali 40 kilometrov do kavarne in nazaj. "Zgube na kolesu, kot sem jaz, mislijo, da se lahko z njim peljejo na kavo. A to je iluzija. Ti zraven umreš," je v šali potarnal Sainz.

Vendar te Pogačar ne pusti zadaj, za seboj, pravi Sainz, temveč mirno klepeta med vožnjo. "Vendar z utripom 170 ali 180 pri sebi in 110 pri njem besed z moje strani ni veliko. Sploh si ne morete predstavljati, kako močno tip pritiska na kolesu," je o 26-letnem slovenskem zvezdniku, ki je letos osvojil Tour in Giro ter svetovni naslov, še dejal Sainz.

