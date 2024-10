Tadej Pogačar je pripravljen na vse, kar sledi: Tudi če bo manj, bom zadovoljen #video

Tadej Pogačar je sezono 2024 sklenil s 25 zmagami, in to ne nekimi nepomembnimi. Dobil je dvojček Giro-Tour in postal svetovni prvak, za nameček se je podpisal še pod dva spomenika: aprila je zmagal na klasiki Liege–Bastogne–Liege in sezono zaključil s četrto zaporedno zmago na dirki po Lombardiji, s čimer se je izenačil z dosežkom legendarnega Italijana Fausta Coppija, ki je na Lombardiji slavil v letih od 1946 do 1949. Izstopa tudi način, s katerim je zmagoval – z drznimi napadi daleč od ciljne črte. S samostojnimi pobegi je začel marca (na italijanski makadamski klasiki je napadel kar 81 kilometrov pred ciljem) in končal oktobra (na Lombardiji se je tekmecem odpeljal 48 kilometrov pred ciljem).

Tadej Pogačar o sanjski sezoni 2024:

Je lahko sezona sploh še boljša, kot je bila za Pogačarja sezona 2024? Sezona, v kateri je imel, kot je povedal Primož Roglič, dve prestavi več od konkurence? "Neverjetna sezona, verjamem, da jo bo težko ponoviti. Vem, da to rečem vsako leto, pa jo potem skoraj vsako leto nadgradim, ampak mislim, da bo pa zdaj skoraj nemogoče preseči to, kar je bilo letos. Pripravljen sem na vse, kar bo sledilo v prihodnjih letih, tudi če bo manj, bom zadovoljen," je 26-letni slovenski šampion povedal na novinarski konferenci pred dirko po Lombardiji.

Na svetovnem prvenstvu v e-športu v vlogi gledalca

Pogačar letos ne bo več dirkal, bo pa, kot je povedal v pogovoru za Val 202, sredi novembra prisoten na svetovnem prvenstvu v e-športu, ki ga bo gostil Rijad v Savdijski Arabiji.

Primož Roglič upa, da se bodo s tekmeci v prihodnji sezoni lahko bolj približali Pogačarju:

Pogačar bo svoj tekmovalni koledar predstavil konec leta po ekipnih pripravah v Španiji, je pa že zdaj napovedal, da si v prihodnji sezoni želi zmagati na dirki Milano–Sanremo, prvem spomeniku sezone, ki je v zaključku premalo zahteven, da bi tam izstopali hribolazci, ampak običajno prevladujejo hitri kolesarji. Pogačar je bil zmagi na t. i. La Classicissimi di primavera najbližje letos, ko je osvojil tretje mesto, zmaga pa je ob izdatni pomoči Mathieuja van der Poela pripadla njegovemu moštvenemu kolegu pri Alpecin-Deceuninck Jasperju Philipsenu.

Napadi Tadeja Pogačarja

Datum Dirka km 2024-10-12 Il Lombardia 48,5 2024-10-05 Giro dell'Emilia 45,8 2024-09-29 World Championships ME - Road Race 100,8 2024-09-15 Grand Prix Cycliste de Montréal 34,8 2024-07-20 Tour de France | Stage 20 25,5 2024-07-19 Tour de France | Stage 19 41,7 2024-07-14 Tour de France | Stage 15 62 2024-07-12 Tour de France | Stage 13 25,4 2024-07-10 Tour de France | Stage 11 31,9 2024-07-07 Tour de France | Stage 9 30,2 2024-07-02 Tour de France | Stage 4 23,6 2024-06-30 Tour de France | Stage 2 13,2 2024-05-25 Giro d'Italia | Stage 20 38,5 2024-05-19 Giro d'Italia | Stage 15 15 2024-05-06 Giro d'Italia | Stage 3 51,5 2024-04-21 Liège–Bastogne–Liège 33,1 2024-03-23 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 6 65,5 2024-03-20 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 3 11,6 2024-03-19 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 2 14,2 2024-03-16 Milano–Sanremo 10,2 2024-03-02 Strade Bianche 82,1 2023-10-07 Il Lombardia 34 2023-09-14 Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini 50 2023-07-23 Tour de France | Stage 21 15 2023-07-06 Tour de France | Stage 6 61 2023-04-16 Amstel Gold Race 83 2023-04-02 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME 38 2023-03-24 E3 Saxo Classic 73 2023-03-18 Milano–Sanremo 13,5 2023-02-16 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 2 29 2022-10-08 Il Lombardia 19 2022-09-11 Grand Prix Cycliste de Montréal 10 2022-07-20 Tour de France | Stage 17 26,8 2022-07-13 Tour de France | Stage 11 23 2022-06-17 Tour of Slovenia | Stage 3 20 2022-06-15 Tour of Slovenia | Stage 1 57 2022-04-03 Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME 42 2022-03-30 Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME 42,3 2022-03-12 Tirreno–Adriatico | Stage 6 16 2022-03-10 Tirreno–Adriatico | Stage 4 12 2022-03-09 Tirreno–Adriatico | Stage 3 16 2022-03-05 Strade Bianche 48 2021-10-06 Milano–Torino 51 2021-10-05 Tre Valli Varesine 86 2021-09-12 European Continental Championships ME - Road Race 68 2021-08-29 Bretagne Classic - Ouest-France 20 2021-07-24 Olympic Games Road Race 37 2021-07-03 Tour de France | Stage 8 30 2021-03-14 Tirreno–Adriatico | Stage 5 14 2021-02-21 UAE Tour | Stage 1 105 2020-09-27 World Championships ME - Road Race 20 2020-08-16 Critérium du Dauphiné | Stage 5 101 Vir: Procyclingstats 2017,2

Rezultati Tadeja Pogačarja na spomenikih

Leto Spomenik Rezultat 2024 Il Lombardia 1. 2024 Liège–Bastogne–Liège 1. 2024 Milano–Sanremo 3. 2023 Il Lombardia 1. 2023 Liège–Bastogne–Liège Ni končal 2023 Ronde van Vlaanderen 1. 2023 Milano–Sanremo 4. 2022 Il Lombardia 1. 2022 Ronde van Vlaanderen 4. 2022 Milano–Sanremo 5. 2021 Il Lombardia 1. 2021 Liège–Bastogne–Liège 1. 2020 Liège–Bastogne–Liège 3. 2020 Milano–Sanremo 12. 2019 Liège–Bastogne–Liège 18. Vir: Procyclingstats

Rezultati Tadeja Pogačarja v letu 2024

Datum Rezultat Dirka 12. 10. 1. Il Lombardia 08. 10. Prekinjena dirka Tre Valli Varesine (1. Pro) 05. 10. 1. Giro dell'Emilia (1. Pro) 29. 09. 1. World Championships ME - Road Race (WC) 15. 09. 1. Grand Prix Cycliste de Montréal (1. UWT) 13. 09. 7. Grand Prix Cycliste de Québec (1. UWT) 21. 07. 1. Tour de France (2. UWT) 26. 05. 1. Giro d'Italia (2. UWT) 21. 04. 1. Liège–Bastogne–Liège (1. UWT) 24. 03. 1. Volta Ciclista a Catalunya (2. UWT) 16. 03. 3. Milano–Sanremo (1. UWT) 02. 03. 1. Strade Bianche (1. UWT) Vir: Procyclingstats

