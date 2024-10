Neverjetno dominanco Tadeja Pogačarja potrjujejo tudi številke

Šestindvajsetletni Tadej Pogačar ima na vrhu lestvice 11.655 točk oziroma skoraj 5600 več od prvega zasledovalca Belgijca Remca Evenepoela. Tretji je še en Belgijec Jasper Philipsen, ki je zbral 4790 točk.

Razlike na lestvici kažejo na letošnjo premoč slovenskega asa, potem ko je dobil kar 25 dirk, vključno s trojno krono zmag na dirki po Franciji, Italiji in svetovnem prvenstvu. Brez zmage je končal le na dveh od skupno 11 dirk, ki se jih je letos udeležil. Na kolesu je v tekmovalnem pogledu prebil vsega 58 dni.

Še eden v nizu imenitnih podatkov, ki krasijo sanjsko sezono Tadeja Pogačarja. Nastopil je na 11 dirkah, najboljši pa ni bil le na dveh. Foto: Guliverimage

Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič je trenutno na osmem mestu lestvice s 3471 točkami. Med stoterico najboljših sta še Matej Mohorič na 81. mestu in Jan Tratnik na 96. Edini Slovenec, ki ta teden nastopa na zadnji dirki sezone v svetovni seriji po Guangxiju, je Matevž Govekar. Trenutno zaseda 624. mesto v seštevku, v prvi etapi na Kitajskem pa je zasedel 55. mesto.

Pogačar skoraj 4000 točk pred Vingegaardom

Jonas Vingegaard za slovenskim asom zaotsaja skoraj 4000 točk. Foto: Guliverimage Pogačar je s sobotno zmago po Lombardiji ostal na prvem mestu lestvice enodnevnih dirk. V tej razvrstitvi je za slabih 500 točk boljši od Nizozemca Mathieuja van der Poela, ki je tako kot slovenski as letos dobil dva spomenika.

Še izrazitejšo prednost ima 26-letnik s Klanca pri Komendi na lestvici etapnih dirk. Zbral je 7385 točk oziroma skoraj 4000 več od drugouvrščenega Danca Jonasa Vingegaarda.

Slovenija zaostaja le za Belgijo

Tadej Pogačar, Primož Roglič in druščina so poskrbeli za visoko drugo mesto Slovenije. Foto: Guliverimage V seštevku držav je Slovenija še naprej druga za Belgijo in pred Španijo, medtem ko bi zgolj Pogačarjev izkupiček v tem pogledu zadoščal za osmo mesto. V seštevek točke prispeva najboljših osem kolesarjev iz iste države.

Med ekipami bo drugo leto zapovrstjo na vrhu ostala Pogačarjeva zasedba UAE Team Emirates. Ta je v sezoni zbrala kar 16.500 točk več od drugouvrščene ekipe Visma-Lease a Bike. Če bi Pogačarjeve točke predstavljale lastno ekipo, bi bila ta na 11. mestu. Ekipe svetovne serije sestavlja do 30 kolesarjev.

Žigart edina Slovenka med najboljših 100

V ženski razvrstitvi je na vrhu prepričljivo Belgijka Lotte Kopecky. Sledita pa Nizozemka Demi Vollering in Italijanka Elisa Longo Borghini.

Najvišje uvrščena slovenska kolesarka Urška Žigart na lestvici Uci zaseda 88. mesto. Foto: Ana Kovač

Od Slovenk je najvišje Urška Žigart na 88. mestu. Eugenia Bujak je 188., Urša Pintar pa 236. Seštevek osmih najboljših Slovenk na lestvici držav zadošča za 25. mesto. Na vrhu je Nizozemska pred Italijo in Belgijo.