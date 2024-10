Organizatorji Dirke po Italiji bodo 12. novembra 2024 v Rimu slovesno razkrili trasi za italijansko Giro za kolesarje in kolesarke. Kolesarji naj bi Giro začeli v Albaniji in končali v Rimu (9. 5. – 1. 6. 2025), medtem ko bo ženska dirka potekala med 6. in 13. julijem, le dva tedna pred Dirko po Franciji za ženske in v prvem tednu Dirke po Franciji za moške. Glede na to, da sta se pod zadnji dve izvedbi Gira podpisala slovenska kolesarja – lani je zmagal Primož Roglič, letos pa je slavil Tadej Pogačar –, bo trasa zelo zanimiva tudi za slovenske ljubitelje kolesarstva, še posebej ob govoricah, da naj bi Giro spet obiskal Slovenijo, kar je vedno zagotovilo za spektakel.

Mauro Vegni, direktor Gira Foto: Ana Kovač

Čeprav trasa Gira uradno še ni znana, pa je vse več govoric o tem, kje naj bi se rožnata karavana zapeljala prihodnje leto. Direktor dirke Mauro Vegni je v videointervjuju za Bicisport po poročanju spletnega portala Cyclingnews skoraj potrdil, da se bo Giro prihodnje leto začel v Albaniji, kjer bodo potekale tudi prve tri etape, nato pa se bo karavana z letalom in ladjo na dan počitka (12. maja) preselila v italijansko pokrajino Apulija na peti italijanskega škornja. Z roba Apeninskega polotoka se bo dirka ob obali Tirenskega in Jadranskega morja ter skozi regije Abruzzo, Kampanijo in Toskano selila proti severu.

Vegni je potrdil, da bosta prihodnje leto na Giru dva kronometra, eden izmed njiju bo potekal med Lucco in Piso v Toskani. Pokrajina Furlanija - Julijska krajina, ki je računala na to, da bo gostila začetek dirke v Trstu, bo zdaj gostila ključen konec tedna, zadnji teden pa bo dirka prečkala severno Italijo, poroča Cyclingnews. Ena izmed ključnih gorskih etap se bo končala v Sestrieru blizu francoske meje z možnostjo vključitve vzpona na znameniti Colle delle Finestre, kjer si je Chris Froome leta 2018 po znamenitem pobegu v 19. etapi zagotovil zmago na Giru.

Giro se bo 1. junija znova končal v Rimu, saj je podjetje RCS Sport, ki dirko organizira, sklenilo dogovor z mestom. Vegni je poudaril simbolni pomen konca dirke v Rimu med jubilejnim letom Katoliške cerkve leta 2025. Govori se, da bo dirka v zadnji etapi obiskala tudi Vatikan.

Letošnji Giro je zaznamoval Tadej Pogačar. Foto: Ana Kovač

Direktor Gira je zagotovil, da trasa ne bo tako zahtevna kot prejšnja leta, še posebej leta 2023, ko so bile gorske etape skoncentrirane v zadnjem tednu, in bo tako bolj mikavna za tiste kolesarje, ki razmišljajo o dvojčku Giro-Tour. Namignil je še, da navijači lahko pričakujejo zanimive novosti, kot so makadamske ceste, bodo pa vse podrobnosti razkrili 12. novembra. Takrat bo tudi uradno znano, ali bo Giro znova obiskal Slovenijo. Za zdaj se je vsak obisk slovite dirke v naših krajih izkazal za zadetek v polno.

Preberite še: