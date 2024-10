Leto 2024 je bilo v znamenju Tadeja Pogačarja, ki je imel sanjsko kolesarsko sezono in je praktično vse, česar se je dotaknil, spremenil v zlato, Remca Evenepoela z zlatima olimpijskima medaljama, Primoža Rogliča, ki je četrtič v karieri osvojil Vuelto ...

Jonas Vingegaard je v preteklih letih na najprestižnejši dirki Tour de France kljuboval Pogačarju, letos pa je grd padec na Dirki po Baskiji marsikaj spremenil. Zato je hitro potegnil črto pod sezono. Že 24. avgusta je v javnost prišla novica, da je končal tekmovanja za leto 2024. Jonas potrebuje počitek, želi si biti z družino ob rojstvu drugega otroka, so takrat zapisali pri Visma | Lease a Bike.

Bruyneel ne razume, zakaj Jonas ne dirka več. Foto: Guliverimage

V podkastu TheMove sta o letošnjem letu razpravljala Johan Bruyneel in Spencer Martin. Nekdanji športni direktor Bruyneel se je poklonil letošnjim Pogačarjevim uspehom. "To je najboljša sezona vseh časov. Nikoli še nisem videl česa takega. Iz svoje mladosti se spomnim dirk Eddyja Merckxa, čeprav se ne spomnim vseh podrobnosti. Merckx je sicer osvojil več dirk, vendar ni bil nikoli tako dominanten celotno leto. Kar je uspelo Pogačarju, se še ni zgodilo," so povzeli njegovo izjavo pri Cyclinguptodate.

"Rojstvo otroka ni ravno razlog, da končaš sezono"

Beseda je tekla tudi o zadnjem spomeniku sezone, Dirki po Lombardiji, ki jo je slovenski šampion četrtič zapored osvojil v velikem slogu. Na vprašanje Martina, ali bi bilo kaj drugače, če bi nastopil tudi Vingegaard, je Bruyneel kot iz topa izstrelil: "Na Lombardiji? Uf, ne. Mogoče bi se Jonas pripeljal z Remcom, saj Jonas ni enodnevni dirkač. Lahko bi bil, zlasti na takšni dirki, a je videti, da ga to ne zanima."

Nato se je kritično dotaknil njegovega konca letošnje sezone. Njegova zadnja dirka je torej bila Dirka po Poljski, ki jo je osvojil 18. avgusta: "Rojstvo otroka ni ravno razlog za končanje sezone. Po Dirki po Franciji je res zmagal na Dirki po Poljski. Ni zmagal v nobeni etapi, je bil pa prvi skupno. A sezono je končal zelo hitro. Med sezono ni veliko dirkal. Ne vem, zakaj ne dirka več. Da si aktiven, motiviran in imaš cilje. A on bolje od nas ve, kaj počne, in njegova ekipa prav tako. Tega ne kritiziram. A gledam z vidika, da si toliko časa brez dirk. Ne le s fizičnega vidika, ampak moraš tudi vedeti, kje si v primerjavi s tekmeci."

V zadnjih letih sta bila Pogačar in Vingegaard v središču pozornosti na Dirki po Franciji. Vse od leta 2021 sta se izmenjavala na vrhu. Tistega leta je bil najboljši Pogačar, nato dve leti zapored Vingegaard, letos pa je vladavino spet potrdil Pogi. Po mnenju Bruyneela Danec tudi letos ne bi imel možnosti proti Slovencu, tudi če bi bil povsem zdrav in ne bi padel na Dirki po Baskiji: "V letih 2022 in 2023 smo vsi govorili, da je Jonas tako močan, da ga Pogačar ne more premagati. A se je vrnil in vse prehitel, tudi Jonasa. Drznem si reči, da tudi zdrav Jonas iz leta 2023 ne bi premagal Pogačarja na letošnjem Touru."