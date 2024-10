V ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe bodo v letu 2025 uvedli razvojno ekipo do 23 let, ki ji bo poveljeval slovenski kolesarski strokovnjak Gregor Gazvoda.

Nekdanji slovenski kolesar Gregor Gazvoda, ki zadnja leta dela kot trener v Avstriji, bo od leta 2025 vodil razvojno ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe. Foto: Aleš Fevžer S sezono 2025 bo Red Bull - BORA - hansgrohe lansirala novo razvojno ekipo U23, ki bo skupek ekip GRENKE - Auto Eder U19 in WorldTeam. Nova ekipa Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies bo debitirala s štirimi kolesarji, ki so prej dirkali za mladinsko ekipo, vključno z novim svetovnim prvakom v kategoriji U19 Lorenzom Finnom. Ekipo bo vodil nekdanji slovenski kolesar Gregor Gazvoda, ki bo imel nalogo pripraviti kolesarje za vstop v elitni WorlTour.

Štirje kolesarji iz ekipe U19, ki so že del družine Red Bull - BORA - hansgrohe, so Theodor August Clemmensen (Danska), Paul Fietzke (Nemčija), Lorenzo Finn (Italija) in Romet Pajur (Estonija).

Nova razvojna ekipa bo registrirana kot kontinentalna ekipa in bo dirkala pod nemško licenco. Ekipo bo vodil Gregor Gazvoda, nekdanji profesionalni kolesar iz Slovenije z dolgoletnimi izkušnjami kot kolesar in vodja ekipe. Cesare Benedetti, upokojeni italijanski kolesar in dolgoletni član družine Red Bull - BORA - hansgrohe, in Pello Olaberria, nekdanji španski profesionalec z izkušnjami iz razvojnih programov, se bosta pridružila kot športna direktorja.

"Preskok iz kategorije U19 neposredno v WorldTour je velik. Z novo ekipo U23 ustvarjamo veliko bolj gladek razvojni proces od U19 do profesionalnih vrst. Tako kot ekipa U19 bo tudi ekipa U23 nastopala na ključnih dirkah v koledarju, kar ponuja najboljše priložnosti za rast. V naslednji sezoni bo imela Red Bull - BORA - hansgrohe najcelovitejši in neprekinjen program razvoja talentov v profesionalnem kolesarstvu," je izpostavil John Wakefield, direktor razvoja pri ekipi.