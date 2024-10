"Verjetno bom moral spet iti na Tour, na začetku sezone tudi na dirko po Združenih arabskih emiratih, na kateri me ni bilo dve leti. Spet bom najverjetneje nastopil na dirki po Flandriji, ki sem jo letos izpustil, razmišljam pa tudi o nastopu na Vuelti," je Tadej Pogačar svoja razmišljanja o prihodnji sezoni strnil v intervjuju za Nedelo.

Spomin na Pogačarjevo zmago na Dirki po Flandriji leta 2023, ki velja za največjo enodnevno dirko:

A historic victory 🙌



Tadej Pogačar’s Tour of Flanders win reduced UAE Team Emirates DS Fabio Baldato to tears in the team car 🥹@TeamEmiratesUAE @TamauPogi pic.twitter.com/82ANNuFUCM